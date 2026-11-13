W Berdyczowie skazano mieszkańca miasta na 5 lat i 4 miesiące pozbawienia wolności za kradzież prawie 300 tysięcy hrywien od rannego żołnierza. Oprócz kradzieży środków finansowych mężczyzna został uznany za winnego nielegalnego nabycia i posiadania substancji odurzających.

Jak ustaliło śledztwo, w czerwcu 2026 roku żołnierz przechodził rehabilitację po odniesieniu ran. Wykorzystując fakt, że poszkodowany był chwilowo nieobecny, oskarżony ukradł jego portfel, karty bankowe, gotówkę oraz telefon komórkowy.

Uzyskawszy dostęp do kont bankowych żołnierza za pośrednictwem jego telefonu, mężczyzna zaczął wydawać cudze pieniądze na własne potrzeby. W szczególności opłacał gry hazardowe w kasynach internetowych, kupował kosztowne przedmioty oraz środki odurzające.

Łącznie z konta żołnierza skradziono prawie 300 tysięcy hrywien. Ponadto w trakcie śledztwa funkcjonariusze organów ścigania ustalili dwa przypadki nielegalnego nabycia i przechowywania szczególnie niebezpiecznej substancji psychotropowej PVP bez zamiaru jej sprzedaży.

Szczególny cynizm tej sprawy wynika z faktu, że skradzione pieniądze zostały wypłacone żołnierzowi w związku z raną odniesioną podczas obrony Ukrainy. Środki, które miały pomóc żołnierzowi w powrocie do zdrowia, stały się przedmiotem przestępczego czynu.

W sądzie oskarżony w pełni przyznał się do winy.

Sąd Miejsko-Rejonowy w Berdyczowie w obwodzie żytomierskim uznał mężczyznę za winnego i skazał go na 5 lat i 4 miesiące pozbawienia wolności.

Wyrok sądu stanie się prawomocny po upływie terminu na wniesienie apelacji, o ile nie zostanie wniesiona skarga apelacyjna. Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Żytomierzu. W Kijowie odbędzie się proces mężczyzny oskarżonego o kradzież pieniędzy z portfela żołnierza. Przypomnijmy, że we Lwowie mężczyzna chciał „podłożyć bombę” w Radzie Najwyższej i został zatrzymany. Również w Odessie zatrzymano agentkę FSB, która szpiegowała obiekty energetyczne miasta.

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