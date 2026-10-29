Ograniczenia prędkości sieci Starlink mają wpływ na zdolności obronne Ukrainy, jednak nie uniemożliwiają przeprowadzania ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Stwierdził to ekspert ds. technologii wojskowych Siergiej „Flash” Beskrestnow.

Według niego wprowadzone ograniczenia dotyczą przede wszystkim obrony Ukrainy, a nie możliwości przeprowadzania ataków na rosyjską infrastrukturę naftową.

„Ograniczenia prędkości dotyczą wyłącznie obrony – to zadanie dla samolotów przechwytujących i naszych helikopterów. Na froncie rozumiemy, że nie ma potrzeby poruszania się szybko. Tam chłopaki działają na miejscu, więc tam tego nie będzie. Cała ta sprawa z tym ograniczeniem wygląda dla nas bardzo dziwnie, ponieważ Starlink nie działa na terytorium Rosji. Oznacza to, że nie ma to żadnego wpływu na nasze możliwości atakowania rafinerii – w ogóle żadnego, bo Starlink tam nie działa. Dotyczy to jakichś misji na terytoriach okupowanych, ale tam nie ma rafinerii, które moglibyśmy zaatakować. Więc po co ktoś wprowadził to ograniczenie? Próbujemy to teraz ustalić, ale widzimy, że Pentagon twierdzi, że to SpaceX, a SpaceX twierdzi, że to rząd USA. I tak to wygląda jak gra w ping-ponga, a my nie możemy zrozumieć, kto to zrobił. A co najważniejsze – nie rozumiemy logiki – po co to zrobiono. Bo to wpłynęło tylko na naszą obronę i tyle. Nie wpłynęło to w żaden sposób na naszą zdolność do atakowania wroga” – wyjaśnił Beskrestnow.

Przypomniał również, że na dzień dzisiejszy żadna cywilna stacja Starlink nie działa na terytorium Ukrainy z prędkością większą niż 90 km/h. Właśnie takie ograniczenie prędkości zaproponowała firma SpaceX, aby uniemożliwić Rosjanom wykorzystywanie Starlink do ataków na infrastrukturę krytyczną.

„Fizycznie nie jesteśmy w stanie zaatakować nimi niczego. SpaceX o tym wie, a Musk o tym wie, ponieważ zaproponowali nam to ograniczenie jako środek przeciwdziałający rosyjskiemu wykorzystaniu. Dlatego też było to dla nas wielkim zaskoczeniem, gdy ktoś wygłasza takie oświadczenie, ale rozumiemy, że jest to po prostu technicznie i fizycznie niemożliwe” – wyjaśnił doradca.

Informację tę przekazał podczas briefingu doradca prezydenta Siergiej „Flash” Beskrestnow, jak podaje Ukrinform.

Kijów powinien przygotowywać się na ataki na infrastrukturę krytyczną Federacji Rosyjskiej zamiast na ewakuację – powiedział Flash.

Rosja produkuje do 3 tysięcy dronów uderzeniowych typu „Szahid” miesięcznie i gromadzi zapasy na zimowe ataki – powiedział Flash.

Według stanu na październik Rosja produkuje około 110 rakiet balistycznych i do 4000 dronów uderzeniowych miesięcznie.

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