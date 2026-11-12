Ograniczenie prędkości łączności satelitarnej Starlink i Starshield ma negatywny wpływ na działanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz na możliwości przechwytywania celów powietrznych.

O tym poinformował szef departamentu komunikacji Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat w programie „Kijów 24”.

Jak powiedział, systemy te są wykorzystywane do przechwytywania rosyjskich dronów i celów odrzutowych. Ukraina wraz z amerykańskimi partnerami bada przyczyny wprowadzonych ograniczeń.

Ignat poinformował również, że 12 listopada od godz. 7:00 Rosjanie kontynuowali atak powietrzny. Do godz. 13:00 odnotowano 78 dronów, z których około 40 stanowiły cele odrzutowe. Przechwytywanie takich celów na dużej wysokości i przy dużej prędkości jest trudne, dlatego główny ciężar w tym zakresie spoczywa na lotnictwie.

Ponadto podczas nocnego ataku Rosja mogła użyć czterech rodzajów rakiet balistycznych: „Iskander-M”, „Cyrkon”, rakiet S-400 oraz północnokoreańskich KN-23. Ostateczny typ uzbrojenia mają ustalić specjaliści po analizie szczątków.

Źródło: Jurij Ignat, program „Kijów 24”

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że założyciel SpaceX, Elon Musk, stał się uczestnikiem wojny poprzez udostępnienie Ukrainie łączności satelitarnej Starlink po rozpoczęciu przez Rosję pełnej inwazji.

Przypomnijmy, że Komisja Senatu USA ds. Stosunków Międzynarodowych przygotowuje szeroko zakrojone dochodzenie związane z wykorzystaniem systemu satelitarnego Starshield na Ukrainie. W ramach tej inicjatywy wezwanie do zachowania wszystkich odpowiednich dokumentów otrzymał między innymi amerykański miliarder Elon Musk.

Amerykański miliarder Elon Musk udostępnił natomiast publikację, w której stwierdza się, że firma SpaceX popełniła błąd, udostępniając Ukrainie bezpłatne terminale Starlink na początku wojny na pełną skalę.

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