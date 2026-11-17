Władimir Szewczuk, pełniący obowiązki kierownika terytorialnego centrum serwisowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 0741 we wsi Strumówka w powiecie łuckim, został pozbawiony uprawnień kierowniczych po opublikowaniu wyników śledztwa w sprawie niezgłoszonego majątku jego rodziny. Informację tę przekazał zastępca kierownika Regionalnego Centrum Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obwodach rówieńskim, wołyńskim i żytomierskim, Pawło Kowalczuk, w komentarzu dla wydawnictwa „Siła prawdy”.

Według słów Kowalczuka, Szewczukowi odebrano jedynie obowiązki kierownicze, jednak będzie on nadal pracował w placówce na stanowisku administratora, które piastuje od 2020 roku. Nową pełniącą obowiązki szefowej Regionalnego Centrum Usługowego została mianowana Żanna Andrijczuk. Przyczyny zmian kadrowych w resortcie nie zostały oficjalnie wyjaśnione.

Odwołanie nastąpiło po opublikowaniu artykułu, w którym dziennikarze wykryli rozbieżność między oficjalnymi dochodami urzędnika a stylem życia jego rodziny. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym za rok 2025 Szewczuk otrzymywał około 30 tysięcy hrywien wynagrodzenia miesięcznie i nie posiadał nieruchomości, gruntów ani środków transportu. Jednocześnie jego rodzina buduje podmiejską posiadłość z basenem niedaleko Łucka i korzysta z luksusowych samochodów, co sam urzędnik wyjaśnił dochodami bliskich z handlu używanymi samochodami.

Podczas przygotowywania tego śledztwa żona Szewczuka zwróciła się do policji ze zgłoszeniem dotyczącym rzekomego nielegalnego gromadzenia informacji przez dziennikarki, jednak po nagłośnieniu sprawy przez media organy ścigania umorzyły postępowanie.

Źródło: Wydawnictwo „Siła prawdy”.

Przypomnijmy, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła przeszukania w centrum serwisowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w pobliżu Łucka oraz w domu jego kierownika.

Szef łuckiego terytorialnego centrum serwisowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wołodymyr Szewczuk oficjalnie otrzymuje około 30 tysięcy hrywien miesięcznie. Jednocześnie korzysta z drogich samochodów zarejestrowanych na krewnych i buduje posiadłość niedaleko Łucka.

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