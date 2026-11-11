Mieszkaniec Odessy został skazany na 15 lat za systematyczne stosowanie przemocy seksualnej i fizycznej wobec rodziny

Sąd wydał wyrok wobec 54-letniego mieszkańca Odessy, skazując go na maksymalną karę 15 lat pozbawienia wolności za systematyczne popełnianie przestępstw seksualnych, pobicia i zastraszanie własnej rodziny – żony i córek. Oskarżenie w tej sprawie poparli prokuratorzy z Okręgowej Prokuratury Peresypskiej w Odessie.

Śledztwo wykazało udział oskarżonego w około 30 przypadkach przestępczych czynów. W okresie od czerwca 2015 roku co najmniej 17 razy zgwałcił swoją starszą córkę (w momencie popełnienia pierwszych przestępstw miała ona 17 lat), a w latach 2019–2021 trzykrotnie popełnił podobne przestępstwa wobec młodszej córki, począwszy od momentu, gdy miała 13 lat. Ofiarą czynów sprawcy padła również jego 47-letnia żona, którą zgwałcił co najmniej pięć razy i spowodował u niej obrażenia ciała o średnim stopniu ciężkości (złamane żebra).

Wcześniej skazany odbywał już karę za zabójstwo matki swojej żony, czym systematycznie groził innym członkom rodziny. Przebywając w areszcie śledczym, sprawca nadal groził ofiarom i domagał się zmiany zeznań.

Mężczyzna został uznany za winnego na podstawie szeregu artykułów Kodeksu karnego Ukrainy, w szczególności części 2, 3 i 4 art. 152, części 1, 2 art. 153, ust. 1 art. 122, ust. 1 art. 129 oraz art. 386 Kodeksu Karnego Ukrainy. Oskarżony nie przyznał się do winy, obecnie przebywa w areszcie, a wyrok sądu oczekuje na uprawomocnienie.

Źródło: Biuro prasowe prokuratury okręgowej w Peresypie w Odessie.

Wcześniej sąd skazał na 15 lat pozbawienia wolności 43-letniego mężczyznę, który poznał dziecko w serwisie społecznościowym, zaprosił je do siebie i systematycznie dopuszczał się wobec niego przemocy seksualnej. Ponadto tworzył i przechowywał zdjęcia o charakterze pornograficznym z udziałem dziewczynki.

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