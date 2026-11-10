Prokuratura Generalna wszczęła dochodzenie służbowe w związku z nowymi faktami dotyczącymi operacji „Kartagina”

Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Anton Kowalski zarządził dochodzenie służbowe w sprawie faktów ujawnionych podczas drugiego etapu operacji „Kartagina”. Kontrola dotyczy ewentualnej bezprawnej ingerencji pracowników prokuratury w zwrot mienia zajętego w ramach postępowań karnych.

Podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego były materiały z monitoringu mediów, w szczególności publikacje dotyczące prawdopodobnego współdziałania niezidentyfikowanych urzędników prokuratury w zwrocie mienia zajętego podczas śledztwa w sprawach dotyczących nielegalnej działalności call center i sieci U420.

W Biurze Prokuratora Generalnego wyjaśniono, że w trakcie kontroli służbowej zostanie ustalone, czy pracownicy prokuratury mogli wykorzystywać swoje uprawnienia służbowe lub status służbowy w interesie prywatnym, wywierać wpływ na pracę innych osób lub dopuszczać się innych bezprawnych działań.

„W oparciu o jej wyniki, w przypadku stwierdzenia podstaw, zostaną podjęte decyzje w ramach uprawnień Biura Prokuratora Generalnego. Jednocześnie wszczęcie dochodzenia służbowego nie oznacza, że udział jakiejkolwiek osoby w popełnieniu przestępstwa został już ustalony” – podkreślono w Biurze Prokuratora Generalnego.

W związku z tym obecnie mowa jest o weryfikacji opublikowanych informacji, a nie o ustaleniu winy konkretnych pracowników prokuratury.

Informację tę przekazała Prokuratura Generalna.

Przypomnijmy, że podejrzany w sprawie „Kartagina”, pierwszy zastępca szefa Departamentu Śledztw Specjalnych Policji Narodowej Władimir Cenow wraz z rodziną korzysta z domu z basenem i siłownią we wsi Gatne pod Kijowem.

5 listopada do sądu przewieziono pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Włodzimierza Cenowa. Jest on podejrzany o tuszowanie działalności oszukańczych call center.

W dniu 5 listopada Wyższy Sąd Antykorupcyjny rozpatrzył wniosek o zastosowanie środka zabezpieczającego wobec pierwszego zastępcy szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Władimira Cenowa. Zarzuca mu się tuszowanie działalności oszukańczych call center.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny zastosował areszt na 60 dni z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 15 mln hrywien wobec Władimira Cenowa – pierwszego zastępcy szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej. Figurował on w sprawie „Kartagina” dotyczącej „ochrony” nielegalnych call center.

Za pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Włodzimierza Cenowa wpłacono kaucję w wysokości 15 mln hrywien. Z tej kwoty 13 mln hrywien zapłacił jego ojciec, a kolejne 2 mln hrywien wpłaciła inna osoba fizyczna.

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