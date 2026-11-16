Dowództwo Operacyjne „Południe” wszczęło dochodzenie służbowe w związku z incydentem w Winnicy, w którym uczestniczyli żołnierze Terytorialnego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego oraz osoby cywilne, a podczas którego doszło do uszkodzenia samochodu i użycia gazowego sprayu.

„Kierownictwo Dowództwa Operacyjnego „Południe” potwierdza fakt konfliktu w Winnicy z udziałem żołnierzy TCC oraz osób cywilnych, podczas którego użyto gazowego sprayu i uszkodzono samochód” — poinformował rzecznik Dowództwa Operacyjnego „Południe”, podpułkownik Ołeksij Miszczenko, podkreślając pełną współpracę z organami ścigania oraz zerową tolerancję wobec wszelkich bezprawnych działań ze strony wojskowych.

Wcześniej poseł Oleg Meidych napisał na Facebooku o konflikcie, który miał miejsce 14 listopada. Według niego żołnierze TCC zatrzymali samochód, w którym znajdowało się dwoje młodych ludzi w wieku 21 i 22 lat, wśród których była ciężarna dziewczyna. „Podczas tego incydentu do wnętrza samochodu rozpyłono gaz łzawiący” — stwierdził poseł.

Źródło: Ukrinform.

Przypomnijmy, że w Odessie kierowca zranił nożem żołnierza TCC i próbował go potrącić samochodem.

Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku Okręgowego Centrum Kontroli Terytorialnej i Służby Specjalnej w dzielnicy Pechersk w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

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