Osoby zainteresowane będą mogły zdawać egzaminy na obywatelstwo Ukrainy za granicą

Rada Ministrów zatwierdziła dwuletni projekt pilotażowy, który umożliwi zdawanie egzaminów w celu uzyskania obywatelstwa Ukrainy poza granicami kraju.

Egzaminy będą obejmowały trzy obszary: język ukraiński, historię Ukrainy oraz podstawy Konstytucji. Egzaminy będą przeprowadzane w wyznaczonych placówkach dyplomatycznych i centrach jedności.

Listy punktów egzaminacyjnych mają zostać zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Polityki Społecznej. Projekt będzie koordynowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Program pilotażowy potrwa dwa lata. Jednocześnie chodzi właśnie o możliwość zdawania egzaminów za granicą, a nie o przeprowadzenie całej procedury uzyskania obywatelstwa w trybie zdalnym.

Źródło: Rada Ministrów Ukrainy.

Państwowa Służba Migracyjna poinformowała, że mężczyźni w wieku poborowym przebywający za granicą będą mogli odebrać już wyprodukowane paszporty, o ile posiadają ważny dokument ewidencji wojskowej.

Oddziały Służby Paszportowej tymczasowo wstrzymały przyjmowanie dokumentów dotyczących wydania paszportów zagranicznych i kart identyfikacyjnych z powodu awarii technicznych. Jednocześnie wydawanie już gotowych dokumentów paszportowych odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy .

Wcześniej poinformowano obywateli Ukrainy o tymczasowym zawieszeniu przyjmowania wniosków w oddziałach „Służby Paszportowej” . Obsługa zostanie zawieszona od 28 września . Jednocześnie obywatele będą mogli odebrać dokumenty, które zostały już sporządzone i są gotowe do wydania.

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