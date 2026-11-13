Osoby zainteresowane będą mogły zdawać egzaminy na obywatelstwo Ukrainy za granicą
Rada Ministrów zatwierdziła dwuletni projekt pilotażowy, który umożliwi zdawanie egzaminów w celu uzyskania obywatelstwa Ukrainy poza granicami kraju.
Egzaminy będą obejmowały trzy obszary: język ukraiński, historię Ukrainy oraz podstawy Konstytucji. Egzaminy będą przeprowadzane w wyznaczonych placówkach dyplomatycznych i centrach jedności.
Listy punktów egzaminacyjnych mają zostać zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Polityki Społecznej. Projekt będzie koordynowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Program pilotażowy potrwa dwa lata. Jednocześnie chodzi właśnie o możliwość zdawania egzaminów za granicą, a nie o przeprowadzenie całej procedury uzyskania obywatelstwa w trybie zdalnym.
Źródło: Rada Ministrów Ukrainy.
Państwowa Służba Migracyjna poinformowała, że mężczyźni w wieku poborowym przebywający za granicą będą mogli odebrać już wyprodukowane paszporty, o ile posiadają ważny dokument ewidencji wojskowej.