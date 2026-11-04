Ochrona zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwa Narodowego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Duki groziła bronią detektywom Narodowego Biura Antykorupcyjnego (NABU), którzy w środę rano przeprowadzali przeszukanie w mieszkaniu tego urzędnika. Informuje o tym „Suspilne”.

„Duka jest wysokim rangą urzędnikiem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), którego NABU oskarżyło rano o utrudnianie przeszukania – poinformował nasz rozmówca. Według informacji źródła, ochrona Duki groziła detektywom użyciem broni z celownikami laserowymi” – czytamy w komunikacie.

Wcześniej w środę NABU poinformowało, że wysoki rangą urzędnik SBU groził użyciem broni palnej i blokował detektywom NABU dostęp do miejsca przeszukania podczas czynności śledczych prowadzonych na podstawie postanowienia Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego, nie podając jednak jego nazwiska. „Ponadto na miejsce przeszukania przybyli funkcjonariusze sił specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Takie działania są niedopuszczalne i utrudniają wykonywanie przez detektywów NABU ich zgodnych z prawem obowiązków procesowych” – oświadczyło Biuro Antykorupcyjne, obiecując, że w późniejszym terminie ujawni szczegóły tego incydentu.

Później okazało się, że NABU przeprowadza przeszukania u szefa Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Antona Kravczuka w związku z próbą przeprowadzenia przeszukań u pierwszego zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej SBU Siergieja Duki. Przeszukania miały również miejsce u pierwszego zastępcy szefa Głównego Zarządu „D” Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej (DZND) Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Oleksandra Kowalczuka.

Źródło: Suspilne

Przypomnijmy, że urzędnik SBU groził detektywom NABU bronią podczas przeszukania.

NABU przeprowadza przeszukania u szefa bezpieczeństwa wewnętrznego SBU, Antona Kravczuka.

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