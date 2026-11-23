Dwukrotna mistrzyni olimpijska w szermierce Olga Harlan zwróciła się do społeczności międzynarodowej oraz do pierwszej damy Stanów Zjednoczonych Melanii Trump z apelem o wsparcie ewakuacji ukraińskiej ludności cywilnej z tymczasowo okupowanych terytoriów.

W swoim poście na Instagramie pochodząca z Mykołajowa zawodniczka zwróciła uwagę na krytyczną sytuację humanitarną na Mierzei Kinburńskiej oraz w innych regionach zajętych przez Rosję, wyrażając nadzieję, że żona amerykańskiego prezydenta przejmie inicjatywę w kwestii ratowania ludności cywilnej.

Według sportsmenki działania państwa-agresora doprowadziły tam do katastrofy humanitarnej: miejscowi mieszkańcy zmuszeni są żyć w całkowitej izolacji, bez odpowiedniej pomocy, w szczególności medycznej, i nieustannie przebywają w strefie podwyższonego zagrożenia z powodu działań wojennych. Harlan podkreśliła konieczność podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań międzynarodowych, a także wezwała wszystkich do jak najszerszego rozpowszechniania informacji o losie ludzi, którzy nadal pozostają pod okupacją na Cypelu Kinburna.

Źródło: profil Olgi Harlan na Instagramie.

Ukraina przygotowuje nowe misje humanitarne mające na celu ratowanie osób pozostających na tymczasowo okupowanych terytoriach. Do tych działań planuje się zaangażować amerykańskich partnerów, w szczególności zespół pierwszej damy USA Melanii Trump – poinformował rzecznik praw człowieka Dmytro Lubinec.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec podczas spotkania z pierwszą damą USA Melanią Trump w Waszyngtonie poruszył kwestię powrotu deportowanych ukraińskich dzieci, uwolnienia jeńców wojennych oraz poszukiwania osób zaginionych.

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