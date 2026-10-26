Ukraińska piosenkarka Olia Poliakowa nie zorganizowała w tym roku tradycyjnego corocznego koncertu 26 października. Artystka zwróciła się do fanów i wyjaśniła, dlaczego postanowiła nie występować w zwyczajowym terminie.

Według piosenkarki obecnie skupia się ona na przygotowaniu nowego programu koncertowego oraz pracy nad projektem The Nogi. Właśnie dlatego Poljakowa wraz ze swoim zespołem nie planowała występu 26 października. Artystka zdradziła również, kiedy zamierza powrócić na scenę z koncertami.

„Uważam, że artysta powinien wyczuwać ducha czasów, w których żyje, i być szczery wobec swojej publiczności. Właśnie dlatego, jak sądzę, powstał projekt The Nogi, nad którym obecnie intensywnie pracujemy. To okazja, by opowiadać o naszej rzeczywistości poprzez żywe emocje, szczere przemyślenia, ironię i ostre słowa” – zaznaczyła gwiazda.

Poljakowa skomentowała również falę odwołanych koncertów innych artystów z powodu ciągłych rosyjskich ataków. „Widzicie też, że obecnie, ze względu na podwyższone zagrożenie, koncerty są odwoływane jeden po drugim. Bardzo mi żal artystów, którzy wkładają mnóstwo energii, czasu i pieniędzy w swoje występy, które trzeba przełożyć... Żal mi też widzów, którzy czekają na choć odrobinę radości w tych mrocznych czasach” – dodała.

Olya Polyakova obiecała więc powrócić z koncertami, gdy będzie miała pewność co do bezpieczeństwa widzów. Obecnie artystka nie ryzykuje organizowania wydarzeń, ponieważ ich przygotowanie wymaga sporo wysiłku, pieniędzy i odpowiedzialności.

„Na pewno wrócimy do koncertów, gdy będziemy mieli pewność, że jest to bezpieczne dla naszych widzów i ekipy. Ponieważ koncert to nie tylko chęć artysty, by wyjść na scenę. To ogromny zespół, poważne wydatki, skomplikowana organizacja i, co najważniejsze, ogromna odpowiedzialność wobec ludzi, którzy do nas przychodzą, oraz wszystkich, którzy nad tym pracują. Wielkie show dla artysty to nie tylko kwestia ego. To biznes, to kwestia przemyślanych decyzji, ryzyka i odpowiedzialności” – napisała piosenkarka.

Informacja ta pochodzi z wpisu artystki na Facebooku.

Ukraińscy artyści masowo przenoszą koncerty do Pałacu Sportu w Kijowie.

Wcześniej piosenkarka Natalia Buchyńska odwołała koncerty z powodu złamania żeber.

Tymczasem koncerty Feliksa Redki odwołano jeszcze w dwóch innych miastach Ukrainy.

Przypomnijmy, że we Lwowie odwołano koncert Feliksa Redki po skandalu związanym z jego wypowiedziami.

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