Operacja „Kartagina”: NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej
NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą zdemaskowano dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.
Według danych organów ścigania, zarzuty postawiono:
- organizator organizacji przestępczej – na podstawie ust. 1 art. 255, ust. 3 art. 27 i ust. 3 art. 369, ust. 3 art. 27 i ust. 3 art. 127, ust. 3 art. 27 oraz ust. 3 art. 199, ust. 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy;
- pierwszy zastępca szefa jednego z departamentów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy — na podstawie ust. 3 art. 255 Kodeksu karnego Ukrainy;
- kierownik jednego z departamentów Narodowej Policji Ukrainy — na podstawie ust. 3 art. 255 oraz ust. 4 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy;
- zastępca szefa wydziału Zarządu Śledczego Głównego Urzędu Policji w obwodzie kijowskim — na podstawie ust. 3 art. 255, ust. 5 art. 27 oraz ust. 3 art. 127, ust. 5 art. 27 oraz ust. 3 art. 199 Kodeksu karnego Ukrainy;
- podwładny organizatora organizacji przestępczej — na podstawie ust. 2 art. 255 oraz ust. 3 art. 127 Kodeksu Karnego Ukrainy.
Zgodnie z informacjami NABU i SAP, organizację przestępczą założył obywatel, który był wcześniej wielokrotnie skazany. Do jej działalności zaangażował on obecnych wysokich rangą urzędników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Biura Prokuratora Generalnego, Policji Narodowej, a także przedstawicieli środowisk przestępczych.
Funkcjonariusze organów ścigania twierdzą, że pod przykrywką pracowników organów ścigania członkowie ugrupowania zapewniali funkcjonowanie oszukańczych call center, które wyłudzały pieniądze od obywateli Ukrainy i cudzoziemców.
Ponadto, według danych śledztwa, organizacja zajmowała się sprzedażą środków odurzających, nielegalną produkcją podrobionych papierosów i fałszywej waluty zagranicznej, a także inną działalnością niezgodną z prawem.
Informację tę przekazało NABU.
Przypomnijmy, że po upublicznieniu nowych materiałów w ramach sprawy „Kartagina” organy antykorupcyjne zatrzymały pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Włodzimierza Cenowa.
NABU zatrzymało generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od centrów telefonicznych.
Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zwolnił dwóch wysokich rangą urzędników, którzy figurują w śledztwie NABU.