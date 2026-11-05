Operacja „Kartagina”: NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej

NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą zdemaskowano dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Według danych organów ścigania, zarzuty postawiono:

organizator organizacji przestępczej – na podstawie ust. 1 art. 255, ust. 3 art. 27 i ust. 3 art. 369, ust. 3 art. 27 i ust. 3 art. 127, ust. 3 art. 27 oraz ust. 3 art. 199, ust. 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy;

pierwszy zastępca szefa jednego z departamentów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy — na podstawie ust. 3 art. 255 Kodeksu karnego Ukrainy;

kierownik jednego z departamentów Narodowej Policji Ukrainy — na podstawie ust. 3 art. 255 oraz ust. 4 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy;

zastępca szefa wydziału Zarządu Śledczego Głównego Urzędu Policji w obwodzie kijowskim — na podstawie ust. 3 art. 255, ust. 5 art. 27 oraz ust. 3 art. 127, ust. 5 art. 27 oraz ust. 3 art. 199 Kodeksu karnego Ukrainy;

podwładny organizatora organizacji przestępczej — na podstawie ust. 2 art. 255 oraz ust. 3 art. 127 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Zgodnie z informacjami NABU i SAP, organizację przestępczą założył obywatel, który był wcześniej wielokrotnie skazany. Do jej działalności zaangażował on obecnych wysokich rangą urzędników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Biura Prokuratora Generalnego, Policji Narodowej, a także przedstawicieli środowisk przestępczych.

Funkcjonariusze organów ścigania twierdzą, że pod przykrywką pracowników organów ścigania członkowie ugrupowania zapewniali funkcjonowanie oszukańczych call center, które wyłudzały pieniądze od obywateli Ukrainy i cudzoziemców.

Ponadto, według danych śledztwa, organizacja zajmowała się sprzedażą środków odurzających, nielegalną produkcją podrobionych papierosów i fałszywej waluty zagranicznej, a także inną działalnością niezgodną z prawem.

Informację tę przekazało NABU.

Przypomnijmy, że po upublicznieniu nowych materiałów w ramach sprawy „Kartagina” organy antykorupcyjne zatrzymały pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Włodzimierza Cenowa.

NABU zatrzymało generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od centrów telefonicznych.

Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zwolnił dwóch wysokich rangą urzędników, którzy figurują w śledztwie NABU.

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