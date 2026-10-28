Opublikowano harmonogramy przerw w dostawie prądu w obwodzie kijowskim na 29 października

Jutro, 29 października 2026 r., w obwodzie kijowskim będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawie prądu dla wszystkich grup odbiorców.

Harmonogramy przerw w dostawie prądu w obwodzie kijowskim 29 października 2026 r.:

grupa 1.1 – od 10:30 do 14:30 oraz od 21:00 do 24:00;

grupa 1.2 – od 10:30 do 18:00;

grupa 2.1 – od 10:30 do 14:30 oraz od 21:00 do 24:00;

zmiana 2.2 – od 10:30 do 14:30 oraz od 21:00 do 24:00;

tura 3.1 – od 06:00 do 07:30 oraz od 14:00 do 21:00;

zmiana 3.2 – od 06:00 do 07:30 oraz od 14:00 do 18:00;

zmiana 4.1 – od 14:00 do 18:00;

zmiana 4.2 – od 06:00 do 07:30 oraz od 14:00 do 18:00;

tura 5.1 – od 07:00 do 11:00 oraz od 17:30 do 21:30;

tura 5.2 – od 07:00 do 11:00, od 12:00 do 14:30 oraz od 17:30 do 21:00;

tura 6.1 – od 07:00 do 11:00 oraz od 17:30 do 21:30;

seria 6.2 – od 09:00 do 11:00 oraz od 17:30 do 21:30.

Informację tę przekazuje DTEK.

W czwartek, 29 października, w niektórych obwodach Ukrainy będą obowiązywały przymusowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej w wyniku masowych rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury energetycznej.

Konotop w obwodzie sumskim już piąty dzień pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach. Część sprzętu energetycznego została zniszczona, a zapasy oleju napędowego do generatorów mogą wystarczyć tylko do 29 października. Miasto potrzebuje co najmniej 40 ton oleju napędowego, aby utrzymać działanie obiektów o krytycznym znaczeniu.

Na dzień 28 października część odbiorców w obwodach donieckim, sumskim i charkowskim pozostaje bez prądu. Przyczyną są działania wojenne oraz rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną. Pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie w domach i na przedsiębiorstwach.

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