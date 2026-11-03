W październiku 2026 roku sądy wydały orzeczenia o nałożeniu kary w wysokości 340 mln hrywien na prywatne przedsiębiorstwa, które naruszyły warunki kontraktów obronnych. Pozwy złożyły prokuratury specjalizujące się w sprawach obronnych.

W szczególności jedna z firm otrzymała 1,3 mld hrywien zaliczki na dostawę uzbrojenia dla Ministerstwa Obrony Ukrainy, jednak nie wywiązała się z podjętych zobowiązań. Ponadto przedsiębiorstwo nie zwróciło w terminie otrzymanych środków do budżetu państwa.

Prokuratorzy Biura Prokuratora Generalnego zwrócili się do sądu i uzyskali orzeczenie o ściągnięciu 285,9 mln hrywien tytułem strat inflacyjnych oraz 3% rocznie.

Sąd orzekł również o ściągnięciu kolejnych 54,1 mln hrywien na podstawie pozwu wysuniętego przez Prokuraturę Specjalistyczną ds. Obrony w Dnieprze. Spółka nie zwróciła niewykorzystanej zaliczki z tytułu umowy zawartej z Gwardią Narodową. Kwota odszkodowania obejmuje również odsetki za korzystanie ze środków oraz kary umowne.

Oba pozwy zostały uwzględnione przez Sąd Gospodarczy w Kijowie w dniach 26 i 28 października 2026 r. Informację tę podała Prokuratura Generalna. SBU prowadzi dochodzenie w sprawie zakupu granatników z lat 80. pod pozorem nowych dla Sił Zbrojnych Ukrainy Ukraina uzyskała dostęp do agencji NATO w celu zakupu broni i amunicji — donosi „Financial Times”.

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