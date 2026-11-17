Sąd Rejonowy Pechersk w Kijowie częściowo uwzględnił pozew byłego zastępcy głównego prokuratora wojskowego, a obecnie adwokata Dmytro Borzycha, skierowany przeciwko serwisowi ZN.UA oraz redaktorce działu polityki wewnętrznej Innie Vedernikowej. Sędzia Ołeksij Sokołow nakazał redakcji usunięcie wiadomości dotyczących zawiadomienia Borzycha o podejrzeniu przez NABU oraz ustalenia dla niego kaucji.

Zgodnie z materiałami sprawy sąd nakazał całkowite usunięcie dwóch artykułów, wycięcie szeregu fragmentów z innych reportaży (w szczególności z materiału „Sprawa adwokatów-hakerów. Jak NABU wykryło pasożyty”) oraz opublikowanie sprostowania. Warto zauważyć, że w samym orzeczeniu sąd potwierdził fakt postawienia przez NABU zarzutów Dmytrowi Borzychowi 1 kwietnia 2025 r. w ramach postępowania dotyczącego nieuprawnionego dostępu do Jednolitego Państwowego Rejestru Orzeczeń Sądowych. Jednak sąd uznał upublicznienie nazwiska powoda i danych umożliwiających jego identyfikację za naruszenie jego praw, a także zakwalifikował część twierdzeń jako nieprawdziwe.

Adwokaci wydawnictwa zwracają uwagę na liczne naruszenia proceduralne podczas rozpatrywania sprawy oraz na zamiar zaskarżenia orzeczenia w trybie apelacyjnym. W szczególności przedstawiciel Inny Vedernikowej, Roman Wasilniak, zaznaczył, że rozprawa odbyła się podczas jednej sesji pod nieobecność adwokata z powodu alarmu lotniczego.

W redakcji ZN.UA podkreślają, że sprawa ta wykracza poza ramy lokalnego konfliktu i stwarza niebezpieczny precedens dla całej ukraińskiej społeczności medialnej. Żądanie usunięcia wzmianek o podejrzeniach oficjalnie ogłoszonych przez organy antykorupcyjne faktycznie ogranicza prawo społeczeństwa do informacji w głośnych sprawach i nosi znamiona pozwu typu SLAPP, mającego na celu wywieranie presji na dziennikarzy.

Źródło: ZN.UA.

Orzeczenie na korzyść Borzycha wydał sędzia Sądu Pecherskiego Aleksiej Sokołow, który w przeszłości uwzględnił pozew „o ochronę honoru i godności” Andrieja Portnowa.

Pozew adwokata Dmitra Borzycha przeciwko serwisowi ZN.UA i dziennikarce Innie Vedernikowej wywołał spore poruszenie w środowisku medialnym. Instytut Mediów stwierdził, że dostrzega w tej sprawie oznaki SLAPP — strategicznego pozwu sądowego, który może być wykorzystywany do wywierania presji na dziennikarzy i ograniczania debaty publicznej.

Dyrektor NABU Semen Krywonos poinformował o masowych wyciekach danych z rejestrów sądowych. Według jego danych w ciągu ostatnich kilku lat jeden sędzia złożył w rejestrze 1 mln 174 tys. zapytań, a taka liczba zapytań nie jest wyjątkiem. Wycieki z Jednolitego Państwowego Rejestru Orzeczeń Sądowych na etapie postępowania przygotowawczego miały miejsce nie tylko w sprawie dotyczącej działalności kancelarii adwokackiej „Gwarancja waszych praw” pod kierownictwem Dmytro Borzycha, ale także w innych sprawach – poinformował Krywonos.

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