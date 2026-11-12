Fundusz emerytalny będzie wypłacał kobietom dodatki do emerytury: kto i jak może otrzymać pieniądze

Fundusz Emerytalny Ukrainy wypłaca comiesięczny dodatek kobietom, które urodziły i wychowały pięcioro lub więcej dzieci. Środki te nie są jednak naliczane automatycznie: aby otrzymać dodatek, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające.

Dodatek przysługuje kobietom, które urodziły i wychowały pięcioro lub więcej dzieci do momentu osiągnięcia przez nie wieku sześciu lat. Wysokość świadczenia ustala się jako procent minimalnego progu egzystencji dla osób niezdolnych do pracy.

W 2026 roku minimum egzystencjalne dla osób niezdolnych do pracy wynosi 2 595 hrywien. Na podstawie tej kwoty oblicza się wysokość miesięcznego dodatku.

Za wychowanie pięciorga dzieci kobieta otrzyma 35% minimum egzystencjalnego — 908 hrywien miesięcznie. Za każde kolejne dziecko wysokość dodatku wzrasta o kolejne 1%.

Odpowiednie kwoty przewiduje ustawa „O emeryturach za szczególne zasługi dla Ukrainy”.

W szczególności wysokość miesięcznego dodatku wynosi:

pięć dzieci — 908 hrywien;

sześcioro dzieci — 934 hrywny;

siedmioro dzieci — 960 hrywien;

dziesięcioro i więcej dzieci — 1 038 hrywien.

Dodatek ten jest naliczany dodatkowo do podstawowej emerytury lub renty. Dotyczy to świadczeń z tytułu wieku, niepełnosprawności, stażu pracy lub w związku z utratą żywiciela rodziny.

Aby uzyskać dodatek, należy osobiście zgłosić się do najbliższego centrum obsługi Funduszu Emerytalnego Ukrainy.

Aby otrzymywać dodatkowe środki, należy złożyć wniosek oraz dokumenty potwierdzające status matki wielodzietnej lub fakt oficjalnej adopcji dzieci. Bez zgłoszenia się do Funduszu Emerytalnego świadczenie nie zostanie przyznane automatycznie.

Oprócz dodatków za szczególne zasługi dla Ukrainy emeryci mogą otrzymywać dodatkowe środki w zależności od wieku.

Wysokość dodatku wiekowego wynosi:

po ukończeniu 70 lat — 300 hrywien;

od 75 roku życia — 456 hrywien;

po ukończeniu 80 lat — 570 hrywien.

Jednocześnie pełny dodatek wiekowy jest wypłacany pod warunkiem, że łączna kwota emerytury wraz z dodatkiem nie przekracza 10 340 hrywien.

Informację tę przekazuje Fundusz Emerytalny Ukrainy.

Przypomnijmy, że Rada Ministrów podjęła decyzję o wznowieniu dodatkowych wypłat dla pracowników sektora energetycznego i ekip remontowych, którzy pracują nad odbudową obiektów infrastruktury energetycznej uszkodzonych w wyniku rosyjskich ataków.

Ukraińcom, którzy ucierpieli w wyniku katastrofy w Czarnobylu, uproszczono procedurę potwierdzania prawa do comiesięcznego dodatku emerytalnego w wysokości 2595 hrywien. Nowy mechanizm pozwala ustalić, czy dana osoba mieszkała na terenie skażonym radioaktywnie w latach 1986–1992, nawet jeśli dokumenty to potwierdzające nie zachowały się.

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