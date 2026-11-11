11 listopada w Abu Zabi zakończyły się dwudniowe rozmowy z udziałem delegacji ukraińskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Ich głównymi tematami miały być zawieszenie ognia oraz gwarancje bezpieczeństwa powojennego dla Ukrainy. Jednak nacisk przesunął się na dyskusję o przyszłej architekturze bezpieczeństwa europejskiego, która zostanie ukształtowana po zakończeniu wojny na Ukrainie.

Absurdalność sytuacji polegała na tym, że kraj-agresor domagał się gwarancji bezpieczeństwa dla siebie, ograniczenia obecności wojsk NATO w Europie Wschodniej oraz przywrócenia własnych wpływów w regionie. Główny negocjator ze strony Rosji, Władimir Medyński, zapewnił natomiast, że „rozmowy z pewnością będą kontynuowane”. Jednocześnie w trakcie rozmów w Abu Zabi Rosjanie nie zaprzestali ataków na infrastrukturę cywilną Ukrainy, a nawet je zintensyfikowali, demonstrując w ten sposób swoje podejście do rozmów pokojowych jako takich.

Dlaczego proces negocjacyjny dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ulega spowolnieniu, jakie formy zapobiegania nowej wojnie można rozważać oraz co o perspektywach takich gwarancji mówią ukraińscy eksperci międzynarodowi – w artykule UA.News.

Stanowisko Ukrainy: gwarancje muszą uniemożliwić nową wojnę

Prezydent Wołodymyr Zełenski na miesiąc przed rozmowami w Abu Zabi oświadczył, że Ukraina potrzebuje kompleksu gwarancji bezpieczeństwa, który uniemożliwi ponowną inwazję Rosji. Mowa tu o podstawowych wariantach gwarancji bezpieczeństwa: przystąpieniu do NATO, bezpośrednich gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA zgodnie z zasadą zawartą w artykule 5 Traktatu o NATO oraz wsparciu partnerów europejskich i Koalicji Chętnych. Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane:

Gwarancje amerykańskie: udział USA jako kluczowego partnera wojskowego i politycznego. Szczególne znaczenie mają zobowiązania Waszyngtonu dotyczące pomocy w przypadku ponownej agresji Rosji.

Europejskie wsparcie wojskowe: kontynuacja dostaw uzbrojenia, finansowanie potrzeb obronnych, wymiana danych wywiadowczych oraz ewentualna obecność europejskich sił zbrojnych.

Mechanizm automatycznej reakcji: w przypadku nowego ataku międzynarodowi partnerzy muszą mieć z góry uzgodnione zobowiązania dotyczące pomocy wojskowej i innej.

Utrzymanie silnej armii ukraińskiej: możliwość samodzielnego powstrzymania agresji, a nie polegania wyłącznie na gwarancjach zewnętrznych.

Właśnie posiadanie własnej silnej armii wydaje się pozostawać jedynym mniej lub bardziej realistycznym scenariuszem dla Ukrainy. Przynajmniej, jak dowiedzieli się zachodni dziennikarze, oficjalny Kijów stara się uzyskać od partnerów gwarantowane finansowanie dla własnych sił zbrojnych na co najmniej 10 lat. Chodzi o finansowanie zdolnej do walki 800-tysięcznej armii, która będzie w stanie odeprzeć każdą przyszłą agresję ze strony Rosji.



Nowy system bezpieczeństwa europejskiego i stanowisko USA



Podczas negocjacji w Abu Zabi logika delegacji ukraińskiej polegała na tym, że najpierw należy zakończyć wojnę, a dopiero potem przejść do kształtowania nowego systemu bezpieczeństwa europejskiego. Jednocześnie Kijów wyraził gotowość do omówienia gwarancji jeszcze przed zakończeniem działań wojennych. Ponieważ ich treść i mechanizm realizacji muszą zostać uzgodnione jako część ogólnego systemu bezpieczeństwa europejskiego.

Zgodnie z dwoma oświadczeniami – jednym wydanym przez amerykańskiego wysłannika Steve’a Witkofa, a drugim przez UE — Ukraina i jej europejscy partnerzy zgodzili się ze stroną amerykańską, że „niezwykle ważne” jest rozwiązanie „kwestii bezpieczeństwa w okresie powojennym” oraz zmniejszenie „ryzyka konfliktu” w regionie.

Jednocześnie kwestia przyszłej architektury bezpieczeństwa Europy jest niezwykle delikatna dla europejskich przywódców, którzy obawiają się, że prezydent Donald Trump może znacznie ograniczyć wsparcie wojskowe USA na kontynencie europejskim.

Zachodni obserwatorzy zwracają uwagę, że Rosja jest obecnie poważnie nastawiona na domaganie się przeglądu istniejącego systemu bezpieczeństwa europejskiego, a w istocie – na ponowny podział stref wpływów. W skład rosyjskiej delegacji weszł między innymi dyplomata Siergiej Riabkow, który jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę postawił żądanie wycofania wojsk NATO z Europy Wschodniej. W rosyjskiej delegacji otwarcie stwierdzono, że głównym celem Moskwy podczas negocjacji jest zmiana systemu bezpieczeństwa „dla całego kontynentu”.

Waszyngton, jako główny mediator w rozmowach, nie określił jeszcze ostatecznego mechanizmu, który pozwoliłby zapobiec powtórzeniu się rosyjskiej agresji. Kilka dni przed rozmowami w Abu Zabi specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oraz Jared Kushner omawiali model ramowy, który obejmuje:

stałe konsultacje w kwestiach bezpieczeństwa;

Kanały komunikacji kryzysowej;

Zwiększenie przejrzystości działań wojskowych;

Wzajemne działania mające na celu zmniejszenie ryzyka eskalacji;

Długoterminowe porozumienia dotyczące stabilności w Europie.

Osobno amerykańscy urzędnicy poinformowali, że Waszyngton rozmawia z Moskwą o możliwości udzielenia Ukrainie gwarancji zgodnie z zasadami zawartymi w artykułach 4 i 5 traktatu NATO. Jednocześnie ostateczna decyzja dotycząca amerykańskich zobowiązań będzie zależała od stanowiska politycznego Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego.

Co

znamienne, w przeddzień rozmów w Abu Zabi sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że Ukraina otrzyma jedynie te gwarancje bezpieczeństwa, na które zgodzi się Rosja. Bez zgody Kremla takie gwarancje nie będą miały zastosowania

„Należy zrozumieć, że Ukraina musi czuć się bezpieczna po wojnie. I oczywiście Rosja również musi się na to zgodzić, aby to zadziałało. Gwarancje bezpieczeństwa będą miały decydujące znaczenie dla tego, by Ukraina mogła na coś się zgodzić. Ale musi to być coś, na co zgodzi się również Rosja. Właśnie dlatego te rozmowy są tak ważne” – podkreślił Rubio.

Sekretarz stanu USA zaznaczył, że gwarancje, iż Rosja nie zaatakuje Ukrainy w przyszłości, są kluczowym warunkiem ostatecznego zakończenia wojny. Zasugerował również, że gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa mogą zostać zapisane w odrębnym porozumieniu.

Co eksperci mówią o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy



Dyrektor Centrum Badań nad Społeczeństwem Obywatelskim Witalij Kułik uważa, że nie ma sensu spekulować na temat wariantów gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy — nieustannie się one zmieniają, przekształcają i są przedmiotem negocjacji. Najpierw zapewnia się Ukrainę, że jest się gotowym zagwarantować jej pokój, a potem się temu zaprzecza. Dotyczy to zwłaszcza partnerów europejskich, którzy najpierw zapewniali, że europejskie siły zbrojne będą pełnić rolę misji stabilizacyjnych, a potem oświadczyli, że ich wojsko w ogóle nie będzie obecne na terytorium Ukrainy – zauważa Kulik i podkreśla, że na razie nie widać jednolitego modelu gwarancji ani mechanizmów zapewniających takie gwarancje.



„Oczywiście, dość trudno jest rozwiązać kwestię pokoju na Ukrainie bez rozwiązania kwestii porządku światowego, w którym uczestniczą nie tylko Rosjanie, Amerykanie czy Ukraińcy, ale także globalne siły, takie jak Chiny, Unia Europejska, Wielka Brytania i Globalne Południe.

Osiągnięcie trwałego pokoju na Ukrainie będzie możliwe dopiero wtedy, gdy pojawi się jakaś wizja tego porządku światowego. Nadal się ona kształtuje. Będziemy jeszcze świadkami niejednego załamania systemów podtrzymujących ten porządek światowy, który wciąż „wisi na włosku” w innych zakątkach świata. Dlatego bez nowego porządku światowego nie osiągniemy trwałego pokoju.

Możemy doprowadzić do zaprzestania działań wojennych, do ich zamrożenia. Możemy dojść do systemu rozejmu, ale trwały pokój z mechanizmami gwarancyjnymi, niestety, na razie nie rysuje się w obecnym chaosie” — mówi Witalij Kułik.

Hipotetycznie ekspert rozważa kilka wariantów gwarancji powojennych, w szczególności amerykańskie gwarancje interwencji, uchwalone przez parlament jako wiążące zobowiązanie międzynarodowe. A także obecność na terenie Ukrainy sił zbrojnych partnerów europejskich w przypadku ponownej agresji Rosji. Oznacza to strefę demilitaryzowaną i misję stabilizacyjną na jej terenie. Z udziałem nie tylko partnerów europejskich, ale także innych światowych graczy.

„Może to oznaczać zaangażowanie chińskich i amerykańskich korporacji w odbudowę Ukrainy. Obecność chińskich i amerykańskich interesów będzie stwarzać pewną iluzję, że państwa te będą zainteresowane zachowaniem i wspieraniem pokoju oraz nie dopuszczą do ponownej agresji Rosji. Znowu jednak są to tylko teoretyczne konstrukcje.

Nie widzę woli politycznej, na przykład ze strony Chin, by angażować się w tę sprawę, dopóki nie uzyska ona korzyści z przeformułowania porządku światowego na Pacyfiku oraz w kwestiach globalnych. Nie widzę, po co to jest potrzebne Rosji na tym etapie. To znaczy, Rosja chce wywierać presję – nie chodzi tu o Ukrainę, ale o Europę.

Potrzebują nie tylko powrotu do globalnej gospodarki, ale także statusu i miejsca w tej globalnej gospodarce. To znaczy, że nie chodzi już o sankcje, ale o nowe rurociągi energetyczne, specyfikację rynków oraz istnienie systemów wsparcia dla rosyjskich towarów. Zaczynają już o tym mówić.

System zawieszeń broni, w ramach którego można by nałożyć określone zobowiązania na kraje europejskie, Stany Zjednoczone i Rosję, można uznać za „ptaszynę w ręku” — uważa Kułik.

Według niego niezbędna jest również mapa drogowa prowadząca do kompleksowego porozumienia pokojowego, które może zostać odłożone w czasie. Aby te rozejmy i pewne mechanizmy, które pozwalają stronom odzyskać wzajemne zaufanie, zaczęły funkcjonować.

„Nawet sytuacja w Oleszkach pokazała różne interpretacje, różne podejścia. Pozornie udało nam się dotrzymać wszystkich warunków rozejmu. Ale wszystko to towarzyszyły ataki na Komyshuvasę, Dniepr i inne miasta. Dlatego musi to być coś więcej niż jednorazowa misja. Trzeba przeprowadzić jeszcze kilka takich misji. Następnie zawrzeć rozejm zbożowy, a potem, powiedzmy, „rozejm duński” – od słowa „data” – na całym froncie.

Z tego, co zauważam, takie kroki spotykają się ze zrozumieniem ze strony Melanii Trump i jej biura. Podczas spotkania w Waszyngtonie omawiali to z przedstawicielami Ukrainy i Rosji. Mam nadzieję, że ich stanowisko zostanie wysłuchane. I znajdzie to odzwierciedlenie w negocjacjach toczących się w Abu Zabi. Nie spodziewałbym się jednak, że przed nadejściem nowego roku uda nam się już zawrzeć jakieś porozumienie” – zauważa Witalij Kułyk.



Politolog i ekspert ds. stosunków międzynarodowych Maksym Jali uważa, że określeniu i uzgodnieniu jasnych mechanizmów gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy przeszkadza stanowisko Rosji, która nie chce zakończyć tej wojny.

„Putinowi całkowicie odpowiada obecny stan rzeczy. Jest przekonany, że może osiągnąć wyznaczone cele, a mianowicie: całkowicie zająć Donbas lub – na czym Kreml skupił wiele wysiłków – podważyć stabilność społeczno-polityczną w Ukrainie, sprowokować masowe protesty, aby przejąć jeszcze więcej terytorium.

Jednocześnie Stany Zjednoczone w żaden sposób nie wywierają presji na stronę rosyjską. Ceny ropy są rekordowo wysokie. W związku z tym rekompensowany jest deficyt, który powstał w rosyjskim budżecie i gospodarce na początku roku oraz po wprowadzeniu amerykańskich sankcji wobec największych rosyjskich koncernów naftowych w grudniu ubiegłego roku. Co więcej, obecnie ceny rosyjskiej ropy są rekordowo wysokie, więc środków na kontynuację wojny jest wystarczająco dużo. A presji ze strony Stanów Zjednoczonych, jak już wspomniałem, nie ma.

Ukraina nie zgadza się na żądania wysuwane przez Kreml: przekazanie terytorium Donbasu Rosji, co jest całkowicie nie do przyjęcia dla strony ukraińskiej. Tym bardziej, że takie ustępstwa nie gwarantują, że Putin się zatrzyma.

Przecież, jak wielokrotnie podkreślali oficjalni rzecznicy Kremla, w szczególności Uszakow, dobrowolne wycofanie się Sił Zbrojnych Ukrainy z terytorium Donbasu znajdującego się pod kontrolą Ukrainy jest jedynie warunkiem wstępnym rzeczywistego rozpoczęcia negocjacji.

Wszystko to jest jedynie imitacją procesu negocjacyjnego, mającą na celu dalsze wprowadzanie w błąd prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i jego negocjatorów, sugerując, że rzekomo Rosja naprawdę pragnie osiągnąć pokój” – podsumował Maksym Jali.

Czytaj nas na