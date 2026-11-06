Kontrola oliwy z oliwek oraz serów pochodzących z Polski i Holandii wykazała obecność podróbek oraz substytutów tłuszczu mlecznego

Podczas kontroli próbek oliwy z oliwek oraz serów pochodzących z Holandii i Polski wykryto produkty, których skład nie odpowiadał informacjom podanym na etykiecie. W szczególności w jednej z próbek oliwy nie wykryto tłuszczu oliwkowego, a w polskim serze „Do Pizzy” stwierdzono znaczną ilość substytutów tłuszczu mlecznego.

Wyniki kontroli produktów

Oliwa z oliwek — podróbka. W próbce nie wykryto oliwy z oliwek. Skład kwasów tłuszczowych produktu okazał się bardzo podobny do składu oleju słonecznikowego.

Ser „Do Pizzy” z Polski — 355 UAH/kg. Zamiast deklarowanych 0% produkt zawiera 95% substytutów tłuszczu mlecznego .

Ser z Holandii — 330 UAH/kg. Nie wykryto substytutów tłuszczu mlecznego.

Ser „Camembert” z Polski — 100 UAH/szt. W próbce również nie wykryto substytutów tłuszczu mlecznego.

Wyniki kontroli wskazują, że atrakcyjne opakowanie i wysoka cena nie gwarantują zgodności produktu z deklarowanym składem. Dlatego podczas zakupów warto uważnie czytać etykiety i zwracać uwagę na skład produktów.

Informację tę przekazał Maksym Nesmianow, specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa produktów oraz usług.

Przypomnijmy, że w okresie od lipca do maja roku gospodarczego 2025–2026 Hiszpania zajęła pierwsze miejsce wśród nabywców ukraińskiego oleju słonecznikowego, wyprzedzając Indie. W ten sposób rynek hiszpański stał się kluczowym kierunkiem eksportu jednego z głównych ukraińskich produktów rolnych w tym okresie.

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