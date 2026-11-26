W czerwcu 2022 roku 21-letnia Olga z Lwowa dobrowolnie wstąpiła do Sił Zbrojnych Ukrainy. Służyła jako psycholog wojskowy i była jedyną kobietą w swojej jednostce. Jednak już w grudniu, podczas ostrzału artyleryjskiego na kierunku donieckim, w pobliżu Lasu Serebryanskiego, dziewczyna odniosła ciężkie rany.

Olga opowiedziała, że fala uderzeniowa zerwała jej hełm z głowy, a odłamek zerwał skórę głowy wraz z włosami. Kilka mniejszych odłamków trafiło ją w głowę. Żołnierka doznała otwartego urazu czaszkowo-mózgowego oraz urazu minowo-wybuchowego, a także krwotoku.

„Fala zerwała mi hełm, a odłamek przeleciał obok i zerwał skórę głowy, całkowicie ścinając włosy. W ścianie zrobił dziurę wielkości pięści, a jeszcze kilka mniejszych odłamków trafiło w głowę. Był to ciężki otwarty uraz czaszkowo-mózgowy, krwotok oraz uraz wywołany wybuchem miny. Z Limanu grupa ewakuacyjna przewiozła mnie do Kramatorska, a stamtąd — do Dniepru. Przez trzy dni byłam w śpiączce farmakologicznej, potem jeszcze półtorej doby na oddziale intensywnej terapii, a dopiero później — w zwykłej sali szpitalnej” — wspomina Olga.

Przed nią były jeszcze miesiące długiego leczenia i trudnej rekonwalescencji w szpitalach we Lwowie, ale już wiosną Olga ponownie poczuła silną chęć powrotu do służby wśród swoich. Wtedy w jej jednostce służył jej przyszły mąż, Iwan. Przez długi czas rozmawiali wyłącznie jak koledzy z jednostki, choć przyjaciele ze służby już dawno żartobliwie „żenili” ich ze sobą.

Jednak prawdziwa historia miłosna rozpoczęła się dopiero latem 2025 roku. W tym czasie Iwan, który również odniósł rany podczas służby, został już zwolniony z wojska, a Olga przeniosła się do służby w rodzinnym Lwowie. Wtedy w końcu dostrzegli w sobie coś znacznie głębszego niż zwykła przyjaźń i zaczęli się spotykać. Już po dwóch miesiącach Iwan zrozumiał, że Olga jest dla niego tą jedyną, i poprosił ją o rękę. Później w ich życiu nastąpił kolejny szczęśliwy moment: żona zaszła w ciążę. I choć Olga szczerze lubiła służbę i wojsko, to jednak zrezygnowała z niej, aby dbać o siebie i przyszłe dziecko.

Do wyboru oddziału położniczego para podeszła z wyjątkową starannością. Za radą znajomych wybrali oddział położniczy Szpitala św. Mikołaja – przyszłych rodziców bardzo uspokajała świadomość, że w razie potrzeby w pobliżu znajdują się doświadczeni specjaliści zarówno ze szpitala dziecięcego, jak i dla dorosłych.

I tak w listopadzie na świat przyszło pierwsze dziecko małżonków – córka Milana. Poród trwał około sześciu godzin i nie był łatwy, ale dzięki zgranej pracy personelu medycznego wszystko przebiegło pomyślnie. Obok Olgi przez cały czas był Iwan, który ją wspierał, a podczas porodu nawet przeciął pępowinę. Kiedy po raz pierwszy podano mu córkę na ręce, od razu powiedział: „Oto ona, nasza dziewczynka”...

„Kiedy trzymasz swoje dziecko na rękach, naprawdę nie da się opisać, jak wielką radość to sprawia. Od razu ogarnia cię poczucie, że teraz masz odpowiedzialność i sens życia” – dodaje ojciec.