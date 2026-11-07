Pierwsi ewakuowani mieszkańcy Oleszki zakończyli leczenie i wyjechali do krewnych — Lubinec

Osoby, które udało się ewakuować z tymczasowo okupowanych Oleszków w ramach misji humanitarnej, do dnia 7 listopada przeszły niezbędne leczenie. Następnie udały się do swoich bliskich na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę.

Informację tę podał na Facebooku pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Jak podał, ze szpitala wypisano właśnie te osoby, które mają krewnych lub znajomych na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę.

Jednocześnie pozostałym mieszkańcom Oleszki nadal udzielana jest kompleksowa pomoc: medyczna, społeczna i psychologiczna.

„Nawet dzisiaj pracownicy Kijowskiego Centrum Obsługi Obywatelskiej przyjechali do szpitala, aby dopełnić formalności związane z zaświadczeniami dla osób wewnętrznie przesiedlonych dla tych Ukraińców, którym nie udało się tego zrobić wcześniej, a pracownicy Funduszu Emerytalnego – aby zapewnić im zasiłek na utrzymanie” – zauważył Lubinec.

Biuro rzecznika praw obywatelskich w pełni koordynuje działania służb państwowych, organizacji charytatywnych i prawobronnych, aby zapewnić ludziom wsparcie nie tylko podczas leczenia, ale także po wypisaniu ze szpitala.

Według Lubineca Ukraińcy od samego początku zostali wyposażeni w niezbędne rzeczy (telefony, odzież, środki higieny osobistej), a bezpośrednio na miejscu w szpitalu zorganizowano wydawanie kart bankowych, kodów identyfikacyjnych i paszportów.

Kijowski Centrum Obsługi Obywateli (CNAU) pomogło w uzyskaniu zaświadczeń dla osób wewnętrznie przesiedlonych. Ponadto ludzie złożyli wnioski o przyznanie pomocy na utrzymanie za pośrednictwem Ukraińskiego Funduszu Emerytalnego.

Rzecznik praw obywatelskich zaznaczył, że mieszkańcom Oleszki, których udało się ewakuować dzięki misji humanitarnej, przyznano zarówno zasiłek na utrzymanie, jak i inne dodatkowe świadczenia. Ponadto 6 listopada przyznano dodatkowe 3 tys. hrywien dla osób potrzebujących zakupu okularów.

Dla osób, które nie mają możliwości zamieszkania z rodziną, znaleziono opcje tymczasowego zakwaterowania.

„Już w przyszłym tygodniu będziemy pomagać ludziom w dotarciu do wybranych przez nich regionów Ukrainy, a także w znalezieniu zakwaterowania. Rozpatrywane są kwestie opieki nad osobami o ograniczonej sprawności ruchowej oraz ich dalszego zakwaterowania” – stwierdził pełnomocnik.

Lubinec zaznaczył, że osoby, które mają propozycje zakwaterowania dla mieszkańców Oleszki, mogą zgłaszać się na adres e-mail przedstawicielki Rzecznika Praw Obywatelskich Olgi Altuniny — [email protected]. To ona gromadzi i koordynuje całą pomoc dla mieszkańców Oleszki.

„Praca na rzecz wsparcia tych osób trwa. Musieliśmy bowiem nie tylko wydostać ludzi z niebezpieczeństwa, ale także zadbać o nich w dalszej perspektywie. Szczególnie dziękuję wszystkim za zaangażowanie i chęć pomocy! Dziękuję partnerom – międzynarodowym i krajowym – którzy angażują się w pomoc mieszkańcom Oleszki!” – podsumował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka.

Osobom ewakuowanym z Oleszki przywraca się dokumenty i uruchamia się świadczenia socjalne.

Melania Trump może odwiedzić okupowane Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszki, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

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