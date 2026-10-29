Pierwsze wyniki kontroli Mostu Południowego w Kijowie mają być znane 30 października

W Kijowie trwają badania uszkodzonej infrastruktury Mostu Południowego, niezbędne do przywrócenia ruchu. Specjaliści spodziewają się pierwszych wyników w piątek, 30 października – poinformowała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

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„Obecnie prowadzone są badania dynamiczne. Pierwsze wyniki otrzymamy w piątek rano, ale wszystkie służby pracują nad przywróceniem ruchu. Cały ruch drogowy jest obecnie kierowany na trasy alternatywne” – zaznaczył.

Według słów Tkaczowa, obecnie cały ruch jest kierowany trasami alternatywnymi, wprowadzono dodatkowe środki transportu oraz skorygowano trasy, aby przewozić pasażerów wzdłuż odcinka linii metra, który obecnie nie działa.

Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa nie będą podawane do wiadomości konkretne alternatywne rozwiązania dotyczące przepraw przez Dniepr.



O tym w trakcie telemaratonu poinformował pełniący obowiązki przewodniczącego KMVA Andrij Tkaczow.

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