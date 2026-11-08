Petycja w sprawie prawa żołnierzy do urlopu w celu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością zebrała 25 tysięcy głosów

Petycja skierowana do Rady Ministrów Ukrainy, w której wzywa się do poparcia projektu ustawy przewidującej możliwość zwolnienia żołnierzy w celu wychowywania dziecka z niepełnosprawnością w wieku do 18 lat, zebrała wymagane 25 tysięcy podpisów. Teraz rząd musi rozpatrzyć tę petycję.

Autorka petycji, Waleria Kalinicz, wzywa rząd do ponownego rozpatrzenia negatywnych opinii Ministerstwa Obrony i Ministerstwa ds. Weteranów dotyczących projektu ustawy nr 15057 oraz do poparcia jego przyjęcia.

Według autorki petycji obowiązujące przepisy przewidują prawo do odroczenia mobilizacji dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Jednak jeśli mężczyzna został już powołany do służby wojskowej, nie ma on podobnej możliwości zwolnienia się i powrotu do rodziny.

„Dzisiaj powstała absurdalna sytuacja. Jeśli ojciec dziecka z niepełnosprawnością nie został jeszcze zmobilizowany – państwo przyznaje mu prawo do odroczenia. A jeśli został już zmobilizowany – nie może wrócić do swojego dziecka. Dziecko jest tym samym dzieckiem. Jego niepełnosprawność pozostaje taka sama. Jego potrzeba obecności ojca nigdzie nie zniknęła. Zmienił się jedynie status ojca” – czytamy w petycji.

Jednym z argumentów przeciwko tej inicjatywie ustawodawczej było wcześniej ryzyko masowego zwolnienia żołnierzy, co mogłoby osłabić zdolność bojową armii.

Jednak Waleria Kalinicz zwraca uwagę na dane Ministerstwa Obrony, zgodnie z którymi liczba takich żołnierzy wynosi około dwóch tysięcy.

„Ale teraz właśnie Ministerstwo Obrony poinformowało, że takich żołnierzy jest około 2 tysięcy. Nie dziesiątki tysięcy. Nie setki tysięcy. Około 2 tysięcy ojców w całej tej ogromnej armii. A nawet spośród nich dalekie nie każdy koniecznie zdecyduje się na odejście” – podkreśla autorka.

W petycji zawarto również apel do rządu o przyspieszenie przyjęcia projektu ustawy nr 15057, który ma uregulować kwestię zwolnienia żołnierzy w celu wychowywania dzieci z niepełnosprawnością.

Świadczą o tym dane na platformie petycji elektronicznych Rady Ministrów. Petycję zarejestrowano 12 sierpnia.

Wcześniej petycja na stronie Rady Ministrów Ukrainy, w której wzywano do ograniczenia i zablokowania działalności serwisu społecznościowego TikTok, nie zebrała wystarczającej liczby podpisów, aby rząd mógł ją oficjalnie rozpatrzyć. Po upływie trzymiesięcznego terminu zbierania głosów inicjatywa uzyskała 289 podpisów z wymaganych 25 tysięcy.

Parlament Europejski, idąc w ślady Komisji Europejskiej i Rady UE, zakazał korzystania z serwisu społecznościowego TikTok na urządzeniach służbowych i zalecił europosłom usunięcie aplikacji ze swoich telefonów.

Nowa Zelandia zakazuje korzystania z TikToka na urządzeniach mających dostęp do sieci parlamentarnej.

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