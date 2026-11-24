Po oświadczeniu Witalija Kima na temat „potencjalnie niebezpiecznych weteranów” Ukraińcy zarejestrowali petycję wzywającą do odwołania go ze stanowiska ministra ds. weteranów. W niecały tydzień petycja zebrała 25 tysięcy podpisów niezbędnych do rozpatrzenia.

W petycji obrońca Mariupola Mykyta Tatianko, który przeżył rosyjską niewolę, wezwał premiera Serhija Koreckiego do podjęcia kwestii odwołania Witalija Kima. Jako powód podano „poważne wątpliwości” dotyczące jego działalności na tym stanowisku.

Weteran zwrócił uwagę na wypowiedź ministra w niedawnym wywiadzie, w którym zaprzeczył on istnieniu urazów psychicznych i stwierdził, że po wojnie żołnierze rzekomo mogą popaść w przestępczość.

„Takie wypowiedzi świadczą, moim zdaniem, o niezrozumieniu specyfiki społeczności weteranów i tworzą niebezpieczny stereotyp przedstawiający weteranów jako potencjalne zagrożenie dla społeczeństwa.

Minister ds. weteranów powinien kształtować politykę wsparcia, integracji i szacunku dla obrońców, a nie publicznie wiązać ich powrót do życia cywilnego z nieuchronnym wzrostem przestępczości” – uważa Tatianko.

Skrytykował również urzędnika za systemowe problemy w polityce wobec weteranów, zawieszenie programu „Sport weteranów” oraz oskarżył go o podważanie zaufania do służby wojskowej.

„Stosunek państwa do weteranów ma znaczenie nie tylko dla tych, którzy już powrócili z wojny, ale także dla tych, którzy dziś nadal służą lub dopiero planują wstąpić do Sił Obronnych Ukrainy.

Kiedy żołnierze napotykają przeszkody biurokratyczne, problemy z wypłatami, niewystarczające wsparcie w zakresie rehabilitacji oraz lekceważące podejście do społeczności weteranów, nieuchronnie wpływa to na ich zaufanie do państwa, a także na tych, którzy planują wstąpić do wojska [...]

Państwo nie może wzywać obywateli do obrony Ukrainy, jednocześnie wykazując niezdolność do odpowiedniej opieki nad tymi, którzy już to zrobili [,,,] Nie prosimy o specjalne traktowanie. Domagamy się szacunku, odpowiedzialności oraz wypełniania przez państwo swoich zobowiązań wobec ludzi, którzy ją bronili” – czytamy w tekście petycji.

Informację tę potwierdza strona internetowa Rady Ministrów.

Kim podsumował pierwsze 100 dni pracy na stanowisku ministra ds. weteranów.

Rada Weteranów Wojny o Niepodległość Ukrainy skrytykowała niektóre wypowiedzi ministra ds. weteranów Witalija Kima, które padły w niedawnym wywiadzie dla ukraińskich mediów. Rada uznała te wypowiedzi za niedopuszczalne i wezwała urzędnika do publicznego przeproszenia weteranów oraz wyjaśnienia swojego stanowiska.

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