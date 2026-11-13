Piątek, 13 listopada: jakie sprawy lepiej odłożyć na później i co zapowiadają przesądy
Zgodnie z ludowymi wierzeniami w piątek trzynastego nie zaleca się rozpoczynania nowych przedsięwzięć, pożyczania pieniędzy ani udzielania pożyczek. Data ta od dawna kojarzy się z różnymi przesądami i znakami, które rzekomo mogą wpływać na bieg wydarzeń.
W 2026 roku piątek trzynastego przypada w listopadzie. W tym roku taka data miała miejsce również w lutym i marcu.
Dlaczego ludzie obawiają się piątku trzynastego
W wielu krajach ludzie przesądni uważają tę datę za pechową, ponieważ zgodnie z tradycją właśnie w piątek trzynastego ukrzyżowano Jezusa Chrystusa.
Wiele osób uważa, że w piątek trzynastego „wyłażą” wszelkiego rodzaju nieczystości, a czarownice urządzają swoje sabaty.
Istnieje również inne wydarzenie historyczne, które na długi czas zasiało strach w umysłach przesądnych ludzi. Tak więc 13 kwietnia 1307 roku, który wypadł w piątek, aresztowano rycerzy zakonu templariuszy. Następnie, zgodnie z wyrokiem Inkwizycji, zostali spaleni na stosie.
Ponadto „grozę” tej daty utrwalił znany amerykański slasher „Piątek trzynastego”, który trafił na ekrany w 1980 roku. Film ma szereg kontynuacji i remake’ów, które nie pozwalają przesądnym ludziom zapomnieć, że piątek trzynastego to pechowa data.
Czego nie wolno robić w piątek trzynastego
- Nie wolno rozpoczynać nowych przedsięwzięć, może to spowodować niepowodzenie.
- Nie wolno sadzić roślin. W ludowym przekonaniu uważa się, że nie będą one owocować.
- Nie należy planować ślubu w tym dniu, ponieważ małżeństwo będzie niestabilne.
- Stojąc przed lustrem, nie wolno myśleć o czymś złym.
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