W okolicach Kijowa wystawiono na sprzedaż posiadłość byłego menedżera wyższego szczebla Gazpromu za 4 miliony dolarów

W miejscowości Iwankowicze pod Kijowem wystawiono na sprzedaż za 4 miliony dolarów posiadłość o powierzchni 850 metrów kwadratowych, której właścicielem okazał się obywatel Rosji Walerij Kaniuka — były menedżer najwyższego szczebla w spółce zależnej rosyjskiego „Gazpromu”.

„Rezydencja położona jest na działce o powierzchni 70 sotek i posiada dom gościnny, budynek dla ochrony oraz własny park. Wewnątrz znajduje się zbrojownia, sala do degustacji wina, biblioteka, sala bilardowa, sauna oraz dwa baseny — kryty i odkryty” — podano w materiałach śledztwa serwisu „Slidstvo.Info”.

Oprócz sprzedaży nieruchomość oferowana jest do wynajęcia za 7,5 tysiąca dolarów miesięcznie. Agent nieruchomości, który opublikował filmy reklamowe z prezentacją domu, w komentarzu dla dziennikarzy stwierdził, że nakręcił je „po to, by zdobyć subskrybentów”, natomiast w agencji nieruchomości The Capital przypuszczono, że obiekt trafił do bazy danych bez wcześniejszej weryfikacji, po czym ogłoszenie zostało usunięte.

Sam Kanyuka w latach 2017–2024 pracował jako doradca w prywatnych firmach naftowo-gazowych w Rosji, a w 2009 roku zarejestrował dom na podstawie ukraińskiego paszportu, który obecnie jest nieważny. W latach 2015–2022 przyjeżdżał na Ukrainę 26 razy, a ostatni raz wyjechał w styczniu 2022 roku, tuż przed wybuchem wojny. W 2003 roku mężczyzna otrzymał paszport obywatela Federacji Rosyjskiej w okręgu jamalsko-nienieckim i jest obecnie rosyjskim podatnikiem. Na Ukrainie pracują i prowadzą działalność gospodarczą jego dorośli synowie, z których jeden jest właścicielem części działki pod posiadłością w Iwankowicach.

Źródło: śledztwo serwisu „Sledstvo.Info”.

28 października Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy przeprowadził kilka aukcji prywatyzacyjnych, na których sprzedał obiekty państwowe i objęte sankcjami za łączną kwotę 1,18 mld hrywien. Wśród sprzedanych nieruchomości znalazło się mieszkanie rosyjskiego propagandysty Artemija Lebiediewa, położone w historycznym centrum Kijowa.

W 2023 roku Rada Ministrów przekazała dwa mieszkania w Kijowie oraz inne mienie rosyjskiego blogera i propagandysty Artemija Lebiediewa pod zarząd Funduszu Mienia Państwowego (FMP).

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