Nastolatki potrzebowały pomocy medycznej po ekstremalnej wyprawie na Goverlę

W nocy z 13 na 14 listopada ratownicy górscy przeprowadzili akcję ratunkową grupy turystycznej z Zaporoża w Karpatach. Wśród uczestników wyprawy byli nieletni, którzy po zejściu z góry potrzebowali pomocy medycznej.

Według informacji Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) 12-osobowa grupa turystyczna z Zaporoża wyruszyła trasą prowadzącą od miejscowości Zaroslak do góry Goverla. Podczas wędrówki u kilku uczestników nastąpiło gwałtowne pogorszenie samopoczucia. Pomocy potrzebowało czterech nieletnich turystów – trzech chłopców urodzonych w latach 2007, 2010 i 2012 oraz dziewczyna urodzona w 2010 roku.

U jednego z chłopców, oprócz silnego wychłodzenia, wystąpił ostry ból brzucha. U pozostałych trzech nastolatków ratownicy stwierdzili objawy hipotermii.

Na pomoc turystom natychmiast wyruszyły górskie oddziały poszukiwawczo-ratownicze. Specjaliści dotarli do grupy w nocy, ocenili stan poszkodowanych i udzielili im pomocy przedszpitalnej: ogrzali nastolatków i napoili ich gorącą herbatą.

„Następnie czworo nieletnich przewieziono specjalnym transportem z terenów górskich do wsi Wydryczka w rejonie Rakhiv. Tam przekazano ich zespołowi pogotowia ratunkowego w celu dalszego zbadania” – poinformowano w Państwowej Służbie Ratowniczej.

Pozostałych ośmiu członków grupy postanowiło nie kontynuować nocnego zejścia i pozostało na noc w bezpiecznym miejscu – w domu leśniczego na polanie Peremychka.

Służba Ratownicza przypomina, że podczas wędrówek w góry należy brać pod uwagę warunki pogodowe, wybierać trasy odpowiednie do kondycji fizycznej oraz mieć przy sobie ciepłą odzież, zapas wody i środki łączności.

„Nie lekceważcie zasad bezpieczeństwa, ponieważ w górach nawet niewielkie pogorszenie samopoczucia może stanowić poważne zagrożenie” – podkreślono w Państwowej Służbie Ratowniczej.

Wcześniej Arsen Mirzojan opublikował zdjęcia z samotnej wyprawy po ośnieżonych Karpatach.

W Karpatach temperatura spadła do -9°C.

Jak poinformowali ratownicy górscy z regionu Przykarpacia na Facebooku, o godz. 9:00 5 listopada 2026 r. na szczycie Pip Ivan panowała dobra pogoda.

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