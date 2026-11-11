Przedsiębiorca, który sprzedawał kosmetyki luksusowych koreańskich marek za pośrednictwem sklepów internetowych, nie zadeklarował ponad 39 mln hrywien dochodu.

W związku z tym budżet państwa stracił ponad 14,4 mln hrywien z tytułu podatków.

Zgodnie z danymi śledztwa, osobie tej postawiono zarzut umyślnego uchylania się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę. W trakcie śledztwa przedsiębiorca w całości zrekompensował straty poniesione przez państwo.

Postępowanie karne zostało przekazane do sądu wraz z wnioskiem o zwolnienie tej osoby z odpowiedzialności karnej w związku z zrekompensowaniem niezapłaconych podatków.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Wołyniu zapewnili wpływy do budżetu państwa w wysokości prawie 4,7 mln hrywien z tytułu niezapłaconych podatków od mieszkańca regionu. Kolejne 100 tysięcy hrywien mężczyzna dobrowolnie przekazał na potrzeby Sił Obronnych Ukrainy.

Do budżetu zwrócono ponad 27 mln hrywien niezapłaconych podatków.

Od początku 2026 roku do budżetu państwa zwrócono 1,6 mld hrywien niezapłaconych podatków.

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