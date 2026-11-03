Zmarł jeden z założycieli współczesnego państwa ukraińskiego, Andrij Pecherow

Zmarł Andrij Pecherow, poseł do Sejmu Ukrainy I kadencji, uznawany za jednego z założycieli współczesnego państwa ukraińskiego. Przez wiele lat zajmował się działalnością państwową i polityczną. Szczegóły i okoliczności śmierci nie zostały na razie podane.

„Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci posła do parlamentu Ukrainy I kadencji, założyciela współczesnego państwa ukraińskiego, Andrieja Pecherowa. Składamy szczere kondolencje rodzinie i bliskim, przyjaciołom, współpracownikom oraz wszystkim, którzy znali i szanowali Andrieja Wasiljowicza. Wieczna pamięć” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że w Radzie Najwyższej Andrij Pecherow przewodniczył Komisji ds. Planowania, Budżetu, Finansów i Cen. Przez wiele lat zajmował się działalnością państwową i polityczną. Pełnił funkcję przewodniczącego komitetu wykonawczego Rady Obwodowej w Odessie, pracował jako doradca ambasady Ukrainy w Republice Mołdawii.

Co wiadomo o Pecherowie?

Urodził się 13 grudnia 1937 r. we wsi Wiszniewie w rejonie Kotowskim w obwodzie odeskim.

1951 r. – student Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Ananiówie w obwodzie odeskim.

W 1955 r. – student Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych.

W 1960 r. – mechanik oddziału, główny inżynier gospodarstwa radzieckiego „Semipolkovski” w rejonie Browarskim w obwodzie kijowskim.

1964 r. – starszy inżynier w dziale mechanizacji Boryspolskiego wyspecjalizowanego trustu gospodarstw radzieckich zajmujących się uprawą warzyw i produkcją mleka.

1966 r. – kierownik działu mechanizacji, główny inżynier Darnickiego wyspecjalizowanego trustu gospodarstw radzieckich zajmujących się uprawą warzyw i produkcją mleka.

1971 r. – pierwszy zastępca przewodniczącego Kijowskiego Okręgowego Związku Produkcyjnego „Silgosptechnika”.

1978 r. – pierwszy zastępca przewodniczącego Kijowskiego Okręgowego Związku Produkcyjnego ds. Zaopatrzenia Produkcyjno-Technicznego Rolnictwa przy Państwowej Komisji Techniki Rolniczej Ukraińskiej SRR.

1979 r. – kierownik wydziału rolnictwa Kijowskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.

1982 r. – słuchacz Akademii Gospodarki Narodowej przy Radzie Ministrów ZSRR.

1984 r. – zastępca kierownika wydziału rolnictwa i przemysłu spożywczego Odeskiego Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Ukrainy.

1985 r. – zastępca przewodniczącego obwodowego komitetu wykonawczego, przewodniczący komisji planowej, przewodniczący komitetu wykonawczego Rady Obwodowej w Odessie.

1990 r. – przewodniczący republikańskiej organizacji zrzeszającej podmioty zajmujące się zaopatrzeniem rolnictwa w środki agrochemiczne „Ukrsylgospchimia”.

Członek KPZR od 1964 r., kandydat na członka Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Ukrainy, członek Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Ukrainy, członek biura Okręgowego Komitetu Komunistycznej Partii Ukrainy w Odessie, delegat na XXVII Zjazd KPZR, XXVII Zjazd Komunistycznej Partii Ukrainy, XIX Ogólnosoюзową konferencję partyjną KPZR; poseł do Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR XI kadencji, do Rady Obwodowej; członek Rady Kołchozów ZSRR.

4 marca 1990 r. został wybrany na posła do Rady Najwyższej Ukrainy. Należał do frakcji „Za suwerenną Ukrainę radziecką”. W szczególności pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rady Ukrainy ds. planowania, budżetu, finansów i cen.

Ponadto był kandydatem na posła do Rady Najwyższej Ukrainy XIII kadencji. Odznaczony orderami Czerwonego Sztandaru Pracy oraz „Znakiem Honorowym”.

Informację tę podano z powołaniem się na Radę Najwyższą.

Zmarł poseł II kadencji, który brał udział w uchwaleniu Konstytucji Ukrainy.

Jedenastu posłów IX kadencji utraciło mandat w związku ze śmiercią.

W wieku 59 lat zmarł lekarz wojskowy i polarnik Walerij Semenjuk, który w trakcie swojej kariery wziął udział w trzech wyprawach antarktycznych. Koledzy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu, wysokim profesjonalizmie i wyjątkowej uczciwości.

Czytaj nas na