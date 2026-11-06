Po 27 atakach rakietowych firma Metinvest przygotowuje się do wznowienia działalności dwóch kombinatów metalurgicznych

Grupa górniczo-hutnicza „Metinvest” planuje przywrócić moce produkcyjne zakładów „Zaporizhstal” i „Kametstal”, które uległy znacznym zniszczeniom w wyniku rosyjskich ostrzałów. Po zakończeniu prac naprawczych firma zamierza stopniowo zwiększać wielkość produkcji i ponownie wprowadzać produkty tych zakładów na rynki zagraniczne.

Jak poinformował dyrektor generalny grupy Jurij Ryżenkow, w ciągu ostatnich trzech miesięcy rosyjskie wojska zaatakowały „Zaporizhstal” i „Kametstal” 27 rakietami balistycznymi. Ze względu na znaczne zniszczenia przywrócenie zakładów do normalnego trybu pracy nie jest obecnie możliwe.

W kombinatach trwają prace naprawcze. Ryzhenkov wskazał, że jednym z głównych zadań firmy jest utrzymanie kadr pracowniczych i specjalistów niezbędnych do dalszego przywrócenia produkcji.

Równolegle „Metinvest” poszukuje wewnętrznych rezerw, optymalizuje procesy biznesowe, redukuje koszty administracyjne i przebudowuje logistykę.

Firma współpracuje również z władzami Ukrainy i partnerami europejskimi nad utworzeniem funduszu na odbudowę produkcji po rosyjskich atakach. Osobno z Komisją Europejską omawiana jest możliwość złagodzenia ograniczeń handlowych dotyczących ukraińskich wyrobów metalowych.

Duże inwestycje są odkładane

Głównym zadaniem firmy na najbliższy okres jest przywrócenie do działania uszkodzonych zakładów.

„Mamy nadzieję, że uda nam się przywrócić potencjał produkcyjny „Zaporizhstal” i „Kametstal” po ostrzałach, przywrócić pełną działalność kombinatów i stopniowo zwiększać produkcję” – oświadczył Ryżenkow.

Jednocześnie firma na razie odkłada na później zakrojone na szeroką skalę inwestycje w modernizację zakładów. Znaczną część zasobów trzeba przeznaczyć na likwidację skutków ataków, naprawy oraz utrzymanie istniejących mocy produkcyjnych.

Informację tę podano z powołaniem się na komunikat „Metinvestu”.

Ukraiński przemysł metalurgiczny walczy o przetrwanie — „Metinvest”

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