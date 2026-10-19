Kijowska klinika medycyny estetycznej Tryfonova MD, po głośnym skandalu związanym z preparatem Biopatid oraz postępowaniu karnym, zmieniła nazwę swojego profilu na Instagramie na VRODLYVA. Jednocześnie wcześniej opublikowane treści nigdzie nie zniknęły: w filmach klinika nadal figuruje pod starą nazwą Tryfonova MD.

Na stronie zmieniono awatarkę i nazwę konta, jednak w starych filmach i ich podpisach nadal widnieje branding Tryfonova MD. W ten sposób rebranding wygląda na razie raczej jak zmiana szyldu w mediach społecznościowych, podczas gdy cyfrowy ślad poprzedniej marki pozostaje dostępny dla obserwujących.

Wszystko to miało miejsce wkrótce po tym, jak wokół kliniki i jej właścicielki Marii Tryfonowej wybuchł skandal związany z preparatem Biopatid, środkiem odchudzającym na bazie tyrzeapatydu. Według wersji śledczych środek ten był produkowany i sprzedawany jako lek bez odpowiedniej rejestracji państwowej i kontroli jakości. W ramach postępowania karnego Tryfonowej postawiono zarzuty, a sąd zastosował wobec niej środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 68 mln hrywien.

Sama klinika wcześniej aktywnie korzystała z marki TRYFONOVA MD. Na jej oficjalnej stronie internetowej nadal widnieje nazwa „Klinika medycyny estetycznej Tryfonova M.D.”, a adres i dane kontaktowe odpowiadają placówce przy ulicy Naberezhno-Rybalskiej 5 w Kijowie.

Nie zmieniła się też na razie nazwa prawna spółki, która stoi za kliniką. Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi spółka „TRYFONOVA MD” z kodem EDRPOU 43768871 na dzień 1 października 2026 r. nadal istnieje właśnie pod tą nazwą. Jako dyrektorka i właścicielka figuruje Taisija Storożuk.

W związku z tym obecnie VRODLYVA to nazwa profilu na Instagramie, podczas gdy oficjalna strona internetowa i podmiot prawny nadal posługują się marką Tryfonova MD.

Jednocześnie stare treści w mediach społecznościowych stały się w praktyce swego rodzaju archiwum poprzedniej marki. Na filmach opublikowanych przed zmianą wizerunku klinika nadal nosi nazwę Tryfonova MD, a część materiałów nawiązuje do jej dawnego pozycjonowania.

Nie wiadomo na razie, czy zmiana nazwy profilu na Instagramie oznacza pełną zmianę wizerunku kliniki, czy też jest jedynie próbą zdystansowania się od nazwy, która znalazła się w centrum skandalu. Przedstawiciele kliniki nie wyjaśnili publicznie przyczyny zmiany nazwy profilu.

Przypomnijmy, że jeszcze całkiem niedawno klinika Tryfonova M.D. nadal reklamowała swoje usługi i przyjmowała zgłoszenia klientów za pośrednictwem komunikatorów. Na profilu placówki na Instagramie opublikowano komunikat, w którym z powodu „tymczasowych problemów” z serwisem społecznościowym prosi się klientów o kontakt przez WhatsApp, Viber lub Telegram.

Na początku września bieżącego roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz prokuratura obwodowa w Dniepropietrowsku ujawniły zakrojoną na szeroką skalę operację nielegalnej produkcji i sprzedaży na terenie całej Ukrainy sfałszowanego preparatu odchudzającego Biopatid. Według danych śledztwa w zorganizowaną grupę wchodziło ponad 70 osób, z których 27 zostało już powiadomionych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli sfałszowany preparat, surowce, wyposażenie podziemnego laboratorium, materiały opakowaniowe, gotowe materiały poligraficzne, dokumenty, notatki robocze, telefony oraz sprzęt komputerowy. Ponadto zabezpieczono środki pieniężne w różnych walutach o łącznej wartości prawie 15 mln hrywien, drogie samochody oraz inne mienie.

Komunikat pojawił się po zakrojonych na szeroką skalę przeszukaniach przeprowadzonych przez organy ścigania w ramach postępowania karnego dotyczącego nielegalnej produkcji i sprzedaży sfałszowanego preparatu Biopatid. Na stronie placówki na Instagramie opublikowano komunikat, w którym postępowanie karne określono jako „tymczasowe problemy” z serwisem społecznościowym, a klientom nadal proponuje się alternatywne kanały komunikacji.

Ponadto na stronie kliniki nadal pojawiają się materiały reklamowe, co wskazuje, że jej działalność prawdopodobnie nie została wstrzymana.

Wcześniej redakcja serwisu internetowego UA.NEWS skierowała oficjalny zapytanie dziennikarskie do Ministerstwa Zdrowia Ukrainy z prośbą o udzielenie informacji na temat statusu licencji na prowadzenie działalności medycznej przez kijowską klinikę Tryfonova M.D. (sp. z o.o. „BIOPEL SYSTEM”), która figuruje w śledztwie dotyczącym dystrybucji niezarejestrowanego preparatu odchudzającego Biopatid.

W odpowiedzi na zapytanie dziennikarskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że nie przeprowadzało planowych ani nadzwyczajnych kontroli spółki „Tryfonova M.D.” oraz jednoosobowej działalności gospodarczej Marii Tryfonowej, a także nie podejmowało decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu ich licencji.

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