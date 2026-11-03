W miejscowości Pietropawłowska Borszczagówka w obwodzie kijowskim 3 listopada nadal pozostaje zamknięta ulica w pobliżu budynku, gdzie dzień wcześniej doszło do starć między lokalnymi mieszkańcami a żołnierzami Gwardii Narodowej. Funkcjonariusze organów ścigania prowadzą czynności śledcze i nie wpuszczają ludzi na ten obszar.

Informuje o tym korespondentka „Suspilne”, która przebywa na miejscu zdarzenia.

Jak twierdzi, policja nie podaje, jak długo potrwają czynności śledcze. Mieszkańcy również nie mają wstępu na ulicę.

Dziennikarka rozmawiała z 13 mieszkańcami miejscowości, jednak nikt z nich nie zgodził się udzielić komentarza przed kamerą. Według ankietowanych nie wiedzieli, że w budynku przebywali żołnierze.

Jeden z lokalnych mieszkańców opowiedział, że regularnie widywał w pobliżu pojazdy wojskowe, jednak nie wiedział, dokąd dokładnie zmierzały. Wyjaśnił, że ze względu na wojnę obecność transportu wojskowego w miejscowości nie budziła szczególnego zdziwienia.

Źródło: Suspilne

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