Tegoroczny Czarny piątek w Trustee Plus to okazja nie tylko do skorzystania z sezonowych rabatów, ale także do odzyskania wszystkich pieniędzy wydanych na zakupy. Zespół serwisu ogłosił losowanie 100% zwrotu gotówki wśród użytkowników: łącznie zostanie wybranych dziesięciu zwycięzców.

W akcji można wziąć udział od 27 do 29 listopada 2026 roku. W tym celu należy zarejestrować się poprzez specjalną wiadomość w sekcji „Aktualności” aplikacji Trustee Plus i dokonywać zakupów w podanym okresie.

Zasady losowania są proste: po zakończeniu akcji organizatorzy wylosują dziesięciu uczestników. Każdy zwycięzca otrzyma zwrot pełnej kwoty wszystkich zakupów opłaconych za pomocą Trustee Plus w ciągu trzech dni trwania akcji.

„Liczba zakupów nie jest ograniczona. Można wziąć udział nawet przy jednej transakcji, a wszystkie zakupy dokonane w okresie trwania akcji zostaną uwzględnione niezależnie od tego, czy rejestracja nastąpiła przed czy po pierwszym zakupie. Najważniejsze jest, aby potwierdzić udział w losowaniu przed zakończeniem akcji” – wyjaśnił Ivan Ordenko, Head of Partnerships & Marketing w Trustee Plus.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w akcji:

Wejść do aplikacji Trustee Plus . Otworzyć sekcję „Aktualności” i znaleźć wpis dotyczący Black Friday. Potwierdzić swój udział w losowaniu. Robić zakupy za pomocą Trustee Plus od 27 do 29 listopada włącznie.

Ważne: nawet jeśli pierwszy zakup został dokonany przed zarejestrowaniem się w akcji, zostanie on uwzględniony w łącznej kwocie zwrotu gotówki, pod warunkiem że użytkownik potwierdzi udział przed zakończeniem losowania.

Nazwiska dziesięciu zwycięzców zostaną opublikowane na oficjalnych profilach Trustee w mediach społecznościowych w ciągu 10 dni od zakończenia akcji. Ponadto każdy zwycięzca otrzyma powiadomienie w aplikacji.

Czytaj nas na