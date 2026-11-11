Powierzchnia pożarów lasów na Ukrainie zmniejszyła się 2,5-krotnie: podsumowanie sezonu 2026

W sezonie zagrożenia pożarowego w 2026 roku leśnikom z przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy” udało się ugasić około 1,2 tysiąca pożarów lasów o łącznej powierzchni 2,2 tysiąca hektarów.

W porównaniu z rokiem poprzednim liczba pożarów nieznacznie wzrosła — o 0,7%. Jednocześnie powierzchnia lasów objętych pożarem zmniejszyła się o 60%, czyli 2,5-krotnie.

Największe obszary pożarów lasów w 2026 roku odnotowano w trzech obwodach:

obwód charkowski — 506,9 ha;

obwód czernihowski — 357,7 ha;

obwód żytomierski — 295,6 ha.

Według danych przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy” zdecydowana większość pożarów była związana z działaniami wojennymi. Rozkład przyczyn pożarów przedstawia się następująco:

75,2% — skutki działań wojennych: ostrzał, spadające szczątki dronów, rakiet i kierowanych bomb lotniczych;

23% — ludzka nieostrożność i niedbałe obchodzenie się z ogniem;

pojedyncze przypadki — umyślne podpalenia, uderzenia piorunów oraz przeniesienie ognia z sąsiednich terenów.

Ważną rolę w walce z pożarami odegrała szybka reakcja leśników. Większość ognisk pożaru udało się zlokalizować na początkowym etapie, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia.

Średnia powierzchnia jednego pożaru nie przekroczyła 1,8 ha. Ponadto w obwodzie tarnopolskim i na Bukowinie w trakcie sezonu nie odnotowano ani jednego pożaru lasu.

Do głównych działań, które przyczyniły się do zwiększenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej, należą: rozbudowa infrastruktury, modernizacja sprzętu, patrolowanie oraz szkolenie personelu.

W szczególności w ciągu roku:

Utworzono 34,5 tys. km nowych pasów mineralizacyjnych i odnowiono prawie 170 tys. km już istniejących.

Uzupełniono wyposażenie nadleśnictw o ponad 3,7 tys. sztuk specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. Chodzi o moduły przeciwpożarowe, motopompy, środki łączności, wyposażenie, kamery wideo i wieże obserwacyjne.

Urządzono 18 nowych punktów rekreacyjnych „Lisowyczok”. Są one przeznaczone do zorganizowanego wypoczynku i mają pomagać w zapobieganiu samowolnym ogniskom oraz powstawaniu wysypisk śmieci.

Państwowa Straż Leśna wzmocniła kontrolę nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. We współpracy z Państwową Służbą Ratowniczą (DSNS) oraz Policją Narodową leśnicy przeprowadzili 4 383 kontrole.

W wyniku kontroli sporządzono 431 protokołów wobec osób naruszających przepisy przeciwpożarowe na łączną kwotę 685 tys. hrywien.

Szczególną uwagę poświęcono przygotowaniu pracowników do walki z ogniem. W ten sposób 1 060 pracowników ukończyło szkolenie w ramach kursu „Strażak leśny” w oddziale „Leśnego Centrum Szkoleniowego”. Kolejnych 570 specjalistów ukończyło kurs „Kierownik akcji gaszenia pożaru lasu”.

W ten sposób, pomimo niewielkiego wzrostu liczby pożarów, w 2026 roku udało się znacznie zmniejszyć powierzchnię pożarów lasów na Ukrainie. Jednym z kluczowych czynników był kompleks działań mających na celu wczesne wykrywanie i operatywne gaszenie pożarów.

Informację tę przekazała spółka państwowa „Lasy Ukrainy”.

Przypomnijmy, że na Ukrainie przyspieszono procedury wycinki drzew w celu utworzenia linii obronnych w rejonach przygranicznych.

Na Wołyniu ujawniono leśniczego z nadleśnictwa Kiewerców, którego podejrzewa się o zorganizowanie nielegalnego wycinki 162 drzew. Według danych śledztwa straty poniesione przez państwo przekraczają 6,5 mln hrywien.

Przedsiębiorstwo komunalne „Kijówteploenergo” poinformowało, że w dzielnicy Teremki nie wznowiono wycinki drzew w celu ułożenia sieci ciepłowniczej. 21 września na miejscu trwają prace budowlano-montażowe związane z układaniem rezerwowej trasy ciepłowniczej dla osiedli Teremki-1 i Teremki-2.

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