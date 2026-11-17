We wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 14:00 w Państwowym Rejestrze Rolnym (DAR) wznowiono przyjmowanie wniosków o uznanie przedsiębiorstw rolniczych za mające kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki.

Składanie dokumentów odbywa się od tej pory zgodnie z zaktualizowanymi kryteriami branżowymi, zatwierdzonymi rozporządzeniem Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy nr 157 z dnia 16 listopada 2026 r.

Zgodnie z nowymi wymogami, aby uzyskać status podmiotu o kluczowym znaczeniu, przedsiębiorstwo rolnicze musi spełniać ustalone kryteria. W szczególności przedsiębiorstwo musi uprawiać co najmniej 200 hektarów gruntów rolnych lub co najmniej 50 hektarów nasadzeń wieloletnich w ramach własnego bilansu w celu produkcji owoców, albo osiągać roczny dochód netto ze sprzedaży towarów, prac lub usług na poziomie co najmniej 20 milionów hrywien za poprzedni rok sprawozdawczy.

Ponadto głównym rodzajem działalności przedsiębiorstwa na dzień 1 października 2026 r. musi być jeden z kodów klasyfikacji rodzajów działalności gospodarczej (KVED) określonych w zatwierdzonym przez ministerstwo wykazie. Warunkiem może być również podległość przedsiębiorstwa Ministerstwu Polityki Rolnej lub sprawowanie przez ministerstwo praw korporacyjnych państwa w kapitale zakładowym takiej spółki.

Aktualizacja przepisów branżowych nastąpiła w wykonaniu uchwały Rady Ministrów Ukrainy nr 1328 z dnia 23 października 2026 r., która reguluje tryb rezerwowania pracowników podlegających obowiązkowi wojskowemu na okres mobilizacji i stanu wojennego.

Źródło: Państwowy Rejestr Rolny.

W Ministerstwie Gospodarki przewiduje się, że w związku z zaostrzeniem wymagań około 10–15% ukraińskich przedsiębiorstw może utracić status przedsiębiorstw o krytycznym znaczeniu. Poinformował o tym w telewizji minister gospodarki i środowiska Oleksandr Kravchenko.

Przypomnijmy, że po zatwierdzeniu zaktualizowanych wymogów organy władzy przeprowadzą kontrolę przedsiębiorstw posiadających obecnie status przedsiębiorstw o krytycznym znaczeniu. Firmy, które nie spełnią nowych kryteriów, utracą ten status, będą jednak mogły ponownie złożyć dokumenty.

Wcześniej premier Serhij Korecki oświadczył, że rząd dokona przeglądu kryteriów określania przedsiębiorstw o krytycznym znaczeniu, a 100-procentowa rezerwa nie będzie już przyznawana automatycznie, nawet w przypadku energetyki i przemysłu obronnego.

Rada Ministrów Ukrainy utworzyła Centrum Koordynacyjne ds. organizacji rezerwacji osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, doprecyzowała definicję przedsiębiorstw o znaczeniu krytycznym oraz zleciła przegląd kryteriów branżowych i regionalnych. Ponadto rząd zaktualizował maksymalne limity rezerwacji dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw.

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