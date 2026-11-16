W ciągu dziesięciu miesięcy 2026 roku zagraniczne firmy technologiczne wpłaciły do budżetu państwa Ukrainy ponad 17,5 mld hrywien tzw. „podatku od Google’a”. To o 4,3 mld hrywien więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wśród największych płatników znalazły się Google, Apple, Netflix, Meta, Anthropic, Valve i inne międzynarodowe firmy. Łączna kwota wpływów za okres styczeń–październik przekroczyła już wynik za cały rok 2025.

Wzrost wpływów podatkowych pokazuje, jak ważne dla rynku ukraińskiego stały się usługi cyfrowe. Platformy streamingowe, aplikacje mobilne, gry wideo, usługi w chmurze oraz narzędzia sztucznej inteligencji stanowią znaczną część wydatków konsumpcyjnych. Jednocześnie wzrost wpływów niekoniecznie oznacza, że Ukraińcy zaczęli wydawać o jedną trzecią więcej na subskrypcje: na wskaźniki wpływają również kursy walutowe, liczba zarejestrowanych podatników oraz specyfika sprawozdawczości podatkowej.

UA.News wyjaśnia, jak działa „podatek od Google”, ile pieniędzy trafia do ukraińskiego budżetu od międzynarodowych firm technologicznych, co można dowiedzieć się o wydatkach Ukraińców na usługi cyfrowe oraz czy opodatkowanie zmusza serwisy do podnoszenia cen subskrypcji.

„Podatek od Google”: ile międzynarodowe firmy zapłaciły Ukrainie w 2026 roku

13 listopada 2026 r. Państwowa Służba Podatkowa poinformowała, że w okresie od stycznia do października zagraniczne firmy świadczące usługi elektroniczne na rzecz ukraińskich użytkowników wpłaciły do budżetu ponad 17,5 mld hrywien podatku od wartości dodanej.

W analogicznym okresie 2025 r. wpływy wyniosły około 13,2 mld hrywien. Tym samym w ciągu roku wzrosły one o 4,3 mld hrywien, czyli o około 32,6%.

W przeliczeniu na waluty zagraniczne Państwowa Służba Podatkowa odnotowała wpływy w wysokości 161,7 mln euro i 208,4 mln dolarów amerykańskich. Chodzi o płatności dokonywane w dwóch walutach, dlatego kwot tych nie należy traktować jako alternatywnych szacunków tego samego wskaźnika.

Dla porównania, w całym 2025 roku zagraniczni dostawcy usług elektronicznych zapłacili ponad 14,4 mld hrywien. Oznacza to, że tylko w ciągu dziesięciu miesięcy bieżącego roku budżet uzyskał co najmniej o 3,1 mld hrywien więcej niż w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy.

Rośnie również liczba firm, które spełniają wymogi ukraińskiego prawa. W ciągu 2026 roku jako płatnicy podatku VAT zarejestrowało się kolejnych 26 nierezydentów. Na dzień 1 listopada łączna liczba zarejestrowanych dostawców usług elektronicznych osiągnęła 166.

Wśród największych podatników służba podatkowa wymieniła Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games oraz Uklon. Lista ta obejmuje różne segmenty gospodarki cyfrowej: od streamingu wideo i aplikacji mobilnych po gry komputerowe, narzędzia reklamowe i usługi sztucznej inteligencji.

Czym jest „podatek od Google” i jak funkcjonuje na Ukrainie

Wbrew nazwie „podatek od Google” nie jest odrębnym podatkiem wprowadzonym wyłącznie dla amerykańskiej korporacji. Tak nieoficjalnie nazywa się mechanizm pobierania 20% podatku VAT od usług elektronicznych, które zagraniczne firmy sprzedają ukraińskim osobom fizycznym.

Odpowiednie przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Ich głównym celem jest zapewnienie opodatkowania usług cyfrowych niezależnie od tego, czy ich dostawca posiada biuro lub zarejestrowaną osobę prawną na Ukrainie.

Przed wprowadzeniem tego mechanizmu międzynarodowe platformy mogły sprzedawać usługi ukraińskim konsumentom bez obowiązku płacenia podatku VAT, który obowiązywał wiele krajowych firm.

Obecnie zagraniczny dostawca musi zarejestrować się jako podatnik VAT, jeśli wartość jego odpowiednich transakcji w poprzednim roku kalendarzowym przekroczyła równowartość 1 mln UAH. Przewidziano również rejestrację dobrowolną.

Procedura ta jest uregulowana w art. 208-1 Kodeksu podatkowego Ukrainy. Mechanizm działa w następujący sposób: międzynarodowa firma ustala, że usługa elektroniczna jest świadczona na rzecz konsumenta na Ukrainie, nalicza podatek VAT, składa uproszczoną deklarację i przekazuje odpowiednią kwotę do ukraińskiego budżetu.

W tym przypadku osoba fizyczna nie musi samodzielnie rozliczać podatku VAT za zwykły zakup subskrypcji cyfrowej. Obowiązki związane z naliczeniem i zapłatą podatku spoczywają na zarejestrowanym dostawcy usługi.

Dla międzynarodowych firm przewidziano specjalną procedurę sprawozdawczą. Deklaracje składa się w formie elektronicznej, a zobowiązania podatkowe określa się w dolarach amerykańskich lub euro.

Ważne jest, że przepisy te dotyczą nie tylko dużych korporacji. Zagraniczne firmy, które sprzedają Ukraińcom kursy online, oprogramowanie, dostęp do platform cyfrowych lub inne usługi, również mogą podlegać odpowiednim wymogom.

Jakie usługi cyfrowe podlegają opodatkowaniu na Ukrainie

Przepisy podatkowe obejmują szeroki zakres usług elektronicznych. Ich kluczową cechą jest to, że są one świadczone przez Internet, głównie w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Do takich usług mogą należeć: dostęp do filmów i muzyki online, pobieranie programów, korzystanie z zasobów w chmurze, zakup treści cyfrowych, reklama internetowa oraz niektóre rodzaje oprogramowania.

Na przykład Netflix zapewnia dostęp do biblioteki filmów i seriali, Apple sprzedaje produkty cyfrowe i subskrypcje, a Google działa jednocześnie w kilku segmentach — od aplikacji mobilnych po serwisy wideo.

Osobne miejsce zajmuje branża gier. Valve, Sony i Epic Games są powiązane z platformami, na których użytkownicy kupują cyfrowe kopie gier, dodatkową zawartość lub opłacają powiązane usługi.

Obecność tych firm wśród największych podatników świadczy o znaczeniu gier wideo dla rynku usług elektronicznych na Ukrainie. Kolejnym kierunkiem są narzędzia sztucznej inteligencji.

W wykazie Państwowej Służby Podatkowej za rok 2026 wymieniona jest firma Anthropic, która opracowuje rodzinę modeli Claude. Jej obecność wśród największych podatników pokazuje, że opodatkowanie gospodarki cyfrowej obejmuje już również nowoczesne usługi oparte na sztucznej inteligencji.

Dlaczego wpływy z „podatku od Google” wciąż rosną

Dynamika z poprzednich lat pokazuje, że wpływy z usług cyfrowych stopniowo stały się znaczącą pozycją w dochodach budżetu państwa. Według danych Państwowej Służby Podatkowej w 2023 r. międzynarodowe przedsiębiorstwa zadeklarowały około 8 mld UAH odpowiednich zobowiązań podatkowych, a w 2024 r. – ponad 12,6 mld UAH.

W 2025 r. rzeczywiste wpływy przekroczyły 14,4 mld hrywien, a w ciągu dziesięciu miesięcy 2026 r. osiągnęły ponad 17,5 mld hrywien. Przy porównaniu należy uwzględnić różnicę między zadeklarowanymi zobowiązaniami a faktycznie wpłaconymi środkami. Odzwierciedlają one zbliżone, ale nie w pełni identyczne wskaźniki.

Jednym z czynników wzrostu jest poszerzenie grona zarejestrowanych podatników. W lutym 2025 roku Państwowa Służba Podatkowa poinformowała o 131 zarejestrowanych nierezydentach. Na listopad 2026 roku jest ich już 166.

Wzrost liczby firm płacących podatek potencjalnie poszerza bazę dochodów, nawet bez znaczącego wzrostu wydatków poszczególnych użytkowników. Drugim czynnikiem może być rozwój samego rynku usług cyfrowych.

Ukraińcy korzystają z płatnych platform do pracy, nauki, rozrywki, przechowywania informacji i tworzenia treści. Do już tradycyjnych kategorii stopniowo dołączają nowe produkty, w szczególności usługi oparte na generatywnej sztucznej inteligencji.

Jednak oficjalne statystyki Państwowej Służby Podatkowej nie pozwalają określić, w jakim stopniu właśnie te zmiany przyczyniły się do wzrostu wpływów podatkowych. Trzecim ważnym czynnikiem jest kurs walutowy.

Ponieważ międzynarodowe firmy rozliczają i płacą odpowiednie zobowiązania podatkowe w walucie obcej, równowartość wpływów w hrywnie zależy od wahań kursu.

Nawet jeśli płatności w dolarach pozostają na niezmienionym poziomie, ich wartość w hrywnie może wzrosnąć w wyniku zmiany kursu.

Czy „podatek od Google” wpływa na cenę subskrypcji

Chociaż formalnym płatnikiem podatku VAT jest zagraniczna firma, obciążenie ekonomiczne wynikające z opodatkowania może zostać częściowo lub całkowicie przeniesione na konsumenta końcowego. Kodeks podatkowy przewiduje stawkę 20%, która ma zastosowanie do podstawy opodatkowania usług elektronicznych.

Jeśli serwis sprzedaje subskrypcję za 100 UAH bez podatku i w całości dolicza VAT do ceny, ostateczna cena wyniesie 120 UAH. Jednak w praktyce międzynarodowe firmy mogą stosować różne podejścia do ustalania cen.

Jedną z opcji jest wliczenie podatku VAT w cenę subskrypcji widoczną dla użytkownika. W takim przypadku z zapłaconych 120 UAH podatek wyniesie 20 UAH, a wartość usługi bez podatku VAT – 100 UAH.

Innym wariantem jest ustalenie ceny końcowej na określonym poziomie i uiszczanie podatku w jej ramach. Przy takim podejściu firma faktycznie uzyskuje mniejszy dochód bez uwzględnienia podatku VAT.

Możliwy jest również model pośredni, w którym platforma zmienia cenę bazową tylko częściowo. W ten sposób wprowadzenie lub zapłata podatku VAT nie oznacza, że każda subskrypcja koniecznie podrożeje dokładnie o 20%.

Na przykład w materiałach informacyjnych Google Play zaznaczono, że Google odpowiada za ustalenie, naliczenie i przekazanie 20% ukraińskiego podatku VAT od odpowiednich zakupów płatnych aplikacji i treści w grach za pośrednictwem sklepu.

Jednocześnie Google umożliwia wyświetlanie cen z uwzględnionymi podatkami dla nabywców w Ukrainie. W związku z tym użytkownik niekoniecznie zobaczy oddzielną dodatkową opłatę podczas zakupu produktu cyfrowego. Podatek może być już uwzględniony w podanej cenie.

W przypadku konkretnej subskrypcji znaczenie mają również warunki platformy, sposób płatności oraz kraj, do którego serwis przypisuje użytkownika.

Czy „podatek od Google” jest korzystny dla ukraińskich firm technologicznych

Jednym z celów wprowadzenia tego mechanizmu było wyrównanie warunków konkurencji między ukraińskimi a międzynarodowymi dostawcami usług elektronicznych. Ukraińskie firmy zarejestrowane jako podatnicy VAT mają już odpowiednie zobowiązania podatkowe.

Jeśli zagraniczny konkurent sprzedaje analogiczny produkt ukraińskim konsumentom bez podatku VAT, może to powodować różnicę w obciążeniu podatkowym.

Opodatkowanie międzynarodowych platform ma na celu zmniejszenie tej nierówności. W komunikacie Państwowej Służby Podatkowej z 13 listopada osobno podkreślono kwestię tworzenia konkurencyjnych warunków dla ukraińskich i zagranicznych dostawców usług cyfrowych.

Jednak jednakowa stawka podatku VAT nie oznacza całkowicie identycznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Duże międzynarodowe korporacje dysponują znacznymi zasobami finansowymi, globalną grupą odbiorców oraz możliwością rozłożenia kosztów na różne rynki.

Ukraińscy twórcy często działają przy mniejszych budżetach i mogą być znacznie bardziej wrażliwi na zmiany popytu. Jednocześnie wprowadzenie podatku VAT dla nierezydentów eliminuje jedną z potencjalnych korzyści podatkowych zagranicznych dostawców.

Dla państwa mechanizm ten pozwala również uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej, która faktycznie jest prowadzona na ukraińskim rynku konsumenckim, nawet jeśli sama firma jest zarejestrowana za granicą.

Czy wpływy z usług cyfrowych będą nadal rosły?

Dalsza dynamika „podatku od Google” będzie zależała od kilku czynników. Przede wszystkim od skali korzystania z usług cyfrowych. Jeśli ukraińscy użytkownicy będą aktywniej kupować oprogramowanie, gry, treści cyfrowe i narzędzia sztucznej inteligencji, może to zwiększyć podstawę opodatkowania.

Kolejnym czynnikiem pozostanie liczba międzynarodowych firm, które rejestrują się jako podatnicy VAT na Ukrainie. W 2026 roku liczba takich nierezydentów wzrosła o 26. Dalsze poszerzanie grona podatników może zapewnić dodatkowe wpływy.

Nie mniej istotne będą wahania kursów walutowych, polityka cenowa platform cyfrowych oraz zmiany w strukturze konsumpcji. Jednocześnie obecne wskaźniki nie pozwalają na wiarygodne prognozowanie przyszłych kwot wpływów.

Na podstawie wyników za okres styczeń–październik można już stwierdzić, że rok 2026 przewyższył wynik z 2025 roku. Jednak ostateczne wskaźniki będą znane dopiero po zakończeniu roku i wpłynięciu odpowiednich płatności podatkowych.

Dla przeciętnego Ukraińca „podatek od Google” pozostaje w większości niezauważalną częścią ceny produktów cyfrowych. Użytkownik płaci za film, muzykę, grę komputerową lub usługę opartą na sztucznej inteligencji, a firma wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych.

Jednocześnie dla państwa operacje te generują już miliardowe wpływy.

Główny wniosek jest taki, że gospodarka cyfrowa stała się istotnym źródłem dochodów podatkowych Ukrainy. Jednak wzrost płatności ze strony firm technologicznych nie oznacza automatycznego podwyższenia cen subskrypcji ani proporcjonalnego wzrostu kosztów ponoszonych przez użytkowników. Aby ocenić rzeczywiste zmiany na rynku, należy uwzględnić strukturę sprzedaży, kursy walut, liczbę płatników oraz politykę cenową międzynarodowych platform.

Czytaj nas na