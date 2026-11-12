Podatek od nieruchomości w 2027 roku: ile trzeba będzie zapłacić za mieszkania i domy

W 2027 roku Ukraińcy będą płacić podatek od nieruchomości za rok 2026. Maksymalna stawka wyniesie 129,71 UAH za każdy metr kwadratowy powyżej powierzchni objętej ulgą. To o 9,71 UAH więcej niż w przypadku podatku płaconego w 2026 roku. Jednocześnie konkretna wysokość stawki będzie zależała od decyzji rady lokalnej.

Maksymalna wysokość podatku wynosi 1,5% minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dzień 1 stycznia roku sprawozdawczego za każdy metr kwadratowy powierzchni podlegającej opodatkowaniu. W przypadku osób fizycznych kwotę podatku oblicza urząd skarbowy właściwy dla miejsca zameldowania właściciela.

Przy naliczaniu podatku za rok 2026 zastosowana zostanie minimalna płaca ustalona na dzień 1 stycznia 2026 r. Wynosi ona 8647 hrywien.

W ten sposób maksymalną stawkę oblicza się według wzoru:

8647 × 1,5% = 129,705 UAH.

Po zaokrągleniu daje to 129,71 hrywny za metr kwadratowy.

Jednak rady lokalne samodzielnie ustalają konkretne stawki w zależności od lokalizacji i rodzaju nieruchomości. Dlatego rzeczywista kwota podatku może być niższa od maksymalnej.

Na przykład, jeśli dana osoba posiada mieszkanie o powierzchni 80 m², a norma ulgi wynosi 60 m², opodatkowaniu podlegać będzie jedynie 20 m².

Przy zastosowaniu maksymalnej stawki obliczenie będzie wyglądało następująco:

8647 × 1,5% × 20 = 2594,10 UAH.

W tym przykładzie zaokrągla się końcową kwotę podatku, a nie stawkę za metr kwadratowy.

Dla porównania: w 2026 roku Ukraińcy płacą podatek za rok 2025. Wówczas minimalna pensja wynosiła 8000 UAH, a maksymalna stawka — 120 UAH za metr kwadratowy.

Zatem przy tej samej powierzchni podlegającej opodatkowaniu i niezmiennej stawce rady lokalnej wynoszącej 1,5% właściciel mieszkania o powierzchni 80 m² zapłaci o 194,10 UAH więcej: zamiast 2400 UAH — 2594,10 UAH.

Na dzień 1 stycznia 2025 r. w Ukrainie odnotowano 2 710,2 tys. osób fizycznych będących podatnikami podatku od nieruchomości.

Liczba podatników stopniowo rosła:

na dzień 1 stycznia 2023 r. — 867,7 tys. osób;

na dzień 1 stycznia 2024 r. — 1 369 tys. osób;

na dzień 1 stycznia 2025 r. — 2 710,2 tys. osób.

Wzrost ten wiąże się z uzupełnieniem i weryfikacją rejestrów państwowych, a także z usprawnieniem administracji podatkowej.

Około połowa podatników będących osobami fizycznymi mieszka w Kijowie oraz w obwodach dniepropetrowskim, kijowskim, lwowskim i odeskim.

Osoby fizyczne płacą podatek wyłącznie od powierzchni nieruchomości, która przekracza określone ustawowo normy ulgowe.

W szczególności przewidziano następujące ulgi:

60 m² — dla mieszkania lub mieszkań;

120 m² — w przypadku domu mieszkalnego lub domów;

180 m² — jeśli osoba posiada jednocześnie mieszkania i budynki mieszkalne, w tym ich udziały.

Jeśli właściciel posiada kilka nieruchomości tego samego rodzaju, ich łączną powierzchnię sumuje się. Normę ulgową stosuje się do łącznej powierzchni, a podatek nalicza się od nadwyżki.

Powiadomienia podatkowe z decyzjami za rok 2026 powinny zostać wysłane do właścicieli nieruchomości do 1 lipca 2027 r. Otrzymają je pocztą lub za pośrednictwem Elektronicznego Gabinetu Podatnika.

W zawiadomieniu zostanie podane szczegółowe obliczenie kwoty oraz dane do wpłaty.

Podatek wpływa do budżetu lokalnego według lokalizacji nieruchomości. Jeśli nie zostanie on zapłacony w wyznaczonym terminie, może powstać zaległość podatkowa, a także zostaną naliczone kary i odsetki.

Jednocześnie właściciel ma prawo zwrócić się do urzędu skarbowego w celu weryfikacji danych. W szczególności można sprawdzić:

wykaz nieruchomości i udziałów we współwłasności;

całkowitą powierzchnię mieszkania;

zastosowaną stawkę podatku;

poprawność naliczonej kwoty.

W tym celu należy złożyć wniosek w dowolnej formie i dołączyć dokumenty potwierdzające odpowiednie informacje. Informacje o sporządzonych zawiadomieniach i naliczeniach są również dostępne w Kabinie Elektronicznej.

W okresie stanu wojennego obowiązują specjalne zasady opodatkowania nieruchomości położonych na terytoriach, na których toczą się aktywne działania wojenne, lub na terytoriach tymczasowo okupowanych, ujętych w zatwierdzonym wykazie.

Od takich obiektów nie nalicza się ani nie płaci podatku od nieruchomości.

Ponadto lokale mieszkalne na tych terytoriach, w szczególności na tymczasowo okupowanym Krymie, nie są uwzględniane przy ustalaniu podstawy opodatkowania osób fizycznych.

Informację tę przekazało Główne Zarząd Służby Podatkowej w obwodzie dniepropetrowskim.

Wcześniej Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła projekt ustawy nr 15262, który przewiduje utrzymanie podwyższonej stawki podatku od zysków instytucji bankowych w wysokości 50% na rok 2027. Decyzję poparło 303 posłów, o czym poinformował członek parlamentarnej komisji finansowej Jarosław Żelezniak.

Rada Najwyższa rozpoczęła rozpatrywanie budżetu na rok 2027, zawierającego 5236 poprawek.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy.

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