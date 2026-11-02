Para emerytów zginęła w wyniku zderzenia dwóch samochodów w regionie Przykarpacia

W Bursztynie w obwodzie iwano-frankowskim doszło do śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem Toyoty Land Cruiser i Daewoo Lanos. W wyniku zderzenia zginął 88-letni kierowca samochodu osobowego oraz jego 79-letnia żona. Małżeństwo zginęło na miejscu wypadku.

Według wstępnych informacji kierowca Daewoo Lanos nie ustąpił pierwszeństwa terenowcowi, co doprowadziło do zderzenia.

2 listopada 88-letni kierowca Daewoo wyjeżdżał z bocznej ulicy Energetyków na ulicę Adama Mickiewicza, wzdłuż której przebiega trasa H-10 Mukaczewo – Lwów.

„Nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi terenowemu marki Toyota, kierowanemu przez 28-letniego mieszkańca rejonu Kosów. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca Daewoo i jego żona zginęli na miejscu zdarzenia” – poinformowali funkcjonariusze organów ścigania.

Kierowca Toyoty Land Cruiser był trzeźwy. Śledczy wszczęli postępowanie na podstawie części 3 art. 286 Kodeksu karnego Ukrainy (naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spowodowało śmierć ofiary). Kara przewidziana w tym artykule wynosi od 5 do 10 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie prawa do kierowania pojazdami na okres do 3 lat.

Informację tę podała w poniedziałek policja obwodu iwano-frankowskiego.

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