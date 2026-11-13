13 listopada pogoda na Ukrainie będzie zróżnicowana: na południu do +20°, w Karpatach śnieg i zamiecie śnieżne

W piątek, 13 listopada, w Ukrainie prognozowane są opady deszczu i znaczne wahania temperatury. Na południu i w większości regionów centralnych temperatura wzrośnie do +15…+20°, natomiast na zachodzie ogłoszono pomarańczowy poziom zagrożenia z powodu intensywnych opadów, przejścia deszczu w śnieg, gołębicy i porywistego wiatru.

13 listopada aktywny front atmosferyczny, związany z cyklonem nad Włochami, spowoduje w Ukrainie skomplikowaną sytuację synoptyczną i bardzo zróżnicowaną pogodę. Przed frontem z południa napływać będzie bardzo ciepłe powietrze, a ciśnienie będzie gwałtownie spadać. W ciągu dnia za frontem do zachodnich obwodów napłynie zimne powietrze, w związku z czym ciśnienie będzie rosło. Taka różnica mas powietrza spowoduje duży kontrast temperatur, porywisty wiatr oraz opady deszczu o różnym natężeniu.

Będzie pochmurno. Opady deszczu będą niewielkie, w regionach zachodnich umiarkowane; w regionie Przykarpatskim znaczne, w Karpatach i na Zakarpaciu intensywne, w ciągu dnia przechodzące w śnieg, gołoledź i oblodzenie. Na drogach wystąpi gołoledź. W regionach południowych i większości regionów centralnych w nocy i rano mgła. Wiatr przeważnie południowo-wschodni, 7–12 m/s; w regionie Przykarpacie i na Zakarpaciu porywy 15–20 m/s, w wysokogórskich rejonach Karpat 25–30 m/s, w ciągu dnia zamiecie śnieżne.

Temperatura w nocy 3–8°, w części południowej 7–12°. W ciągu dnia 9–14°, w części południowej i większości regionów centralnych 15–20°, na skrajnym zachodzie 3–8°, a w Karpatach temperatura spadnie do 0–3° mrozu.

Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne ogłosiło pomarańczowy poziom zagrożenia (II poziom) dla regionu Podkarpcia, Zakarpacia i Karpat: znaczne i intensywne opady deszczu, oblodzenie, oblepianie się mokrego śniegu, oblodzenie dróg, porywy wiatru do 20 m/s, a w wysokich górach do 30 m/s, zamiecie śnieżne. Poziom żółty (I poziom) obowiązuje w regionach południowych i większości regionów centralnych z powodu mgły w nocy i rano, przy widoczności 200–500 m. Warunki pogodowe mogą utrudnić pracę przedsiębiorstw energetycznych, budowlanych i komunalnych oraz ruch drogowy.

W dniach 13–14 listopada na rzekach Prut, Seret, San i Dniestr (obwody czerniowiecki, iwano-frankowski i lwowski) spodziewany jest wzrost poziomu wody o 0,3–1,3 m, na rzekach Zakarpacia – o 0,8–1,8 m, a na Tyśi (odcinek Wyłok – Wielki Byczków) oraz w dolnym biegu Borzrawy – o 1,5–2,5 m. Woda pozostanie w korytach rzek, nie ma zagrożenia negatywnymi skutkami. Tam, gdzie wystąpią silne ulewy, możliwe są znaczne lokalne i zboczowe spływy oraz zalanie niżej położonych terenów, a także gwałtowny wzrost poziomu wody w małych ciekach o 0,5–1 m.

Jednocześnie na rzekach subbasenu Prypeci (województwa wołyńskie, równeńskie i żytomierskie) oraz na niektórych rzekach dorzeczy Dniestru, San i Zachodniego Bugu (obwody lwowski i wołyński) utrzyma się niski jesienny niski stan wody – z poziomami zbliżonymi do najniższych w całym okresie obserwacji. Ogłoszono III poziom zagrożenia – brązowy.

W piątek, 13 listopada, w Kijowie będzie pochmurno, z niewielkimi opadami deszczu. Wiatr południowo-wschodni, 7–12 m/s. Temperatura w obwodzie kijowskim w nocy 3–8°, w ciągu dnia 9–14°; w Kijowie w nocy 3–5°, w ciągu dnia 11–13°.

Źródło: „Ukrhydrometcentrum”

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