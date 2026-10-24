Pogoda na Ukrainie 25 października: na zachodzie ogłoszono żółty poziom zagrożenia z powodu mgły

W nocy i rano 25 października w zachodnich obwodach Ukrainy, z wyjątkiem Zakarpacia, spodziewana jest mgła. Widoczność na drogach wyniesie 200–500 metrów. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym.

„Warunki pogodowe mogą spowodować utrudnienia w ruchu drogowym” – ostrzegło Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne.

W związku z mgłą w odpowiednich obwodach ogłoszony zostanie I stopień zagrożenia – żółty.

Kierowcom zaleca się zachowanie ostrożności za kierownicą, przestrzeganie bezpiecznej prędkości i odległości, a także włączanie świateł przeciwmgielnych w razie potrzeby.

Informuje o tym Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

W sobotę, 24 października, w Kijowie będzie pochmurno, miejscami prognozowane są opady deszczu. Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie od +11 do +15 °C.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

Czytaj nas na