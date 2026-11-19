Organy ścigania w obwodzie tarnopolskim wszczęły postępowanie karne w sprawie możliwego zaniedbania opieki i znęcania się nad 9-letnią dziewczynką z niepełnosprawnością na oddziale intensywnej terapii obwodowego klinicznego szpitala dziecięcego.

Śledztwo wszczęto na podstawie artykułu dotyczącego niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika służby zdrowia, co spowodowało poważne konsekwencje dla osoby nieletniej. Poinformowało o tym Główne Zarządzenie Policji Narodowej w obwodzie tarnopolskim.

Jak opowiedziała matka dziecka, Iryna Sawerina, w komentarzu dla kanału telewizyjnego „Ternopil1”, 16 października jej córka Milena została pilnie hospitalizowana, a następnie przeniesiona na oddział intensywnej terapii, gdzie nie wpuszczano bliskich. Według kobiety na oddziale intensywnej terapii dziecko było przez całą dobę unieruchamiane w jednej pozycji za pomocą męskich krawatów, a leki podawano bez przestrzegania harmonogramu. Po przeniesieniu dziewczynki na oddział opieki paliatywnej matka zauważyła u niej liczne siniaki oraz głęboką ranę na nodze z objawami ropienia; ponadto dziecko straciło prawie jedną piątą swojej wagi — schudło z 16 do 13 kilogramów.

Na początku listopada kobieta złożyła pisemne skargi do administracji placówki medycznej oraz Departamentu Zdrowia Obwodnej Administracji Ternopola, jednak przez długi czas nie otrzymała odpowiedzi. Śledczy z policji przesłuchali już matkę poszkodowanej i zlecili szereg ekspertyz medyczno-sądowych w celu ustalenia wszystkich okoliczności oraz dokonania oceny prawnej działań lekarzy. Ze swojej strony dyrektor Obwodowego Szpitala Klinicznego dla Dzieci w Ternopilu Wołodymyr Semeerez oświadczył, że w placówce wszczęto wewnętrzne dochodzenie służbowe.

Źródło: Policja obwodu tarnopolskiego.

W Tarnopolu sąd wydał wyrok wobec dwóch lekarzy obwodowego klinicznego szpitala dziecięcego w sprawie śmierci półtorarocznego chłopca podczas leczenia stomatologicznego. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku. Dziecko zmarło podczas planowego leczenia próchnicy, które przeprowadzano w znieczuleniu ogólnym.

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