W Ukrainie nadal prowadzi się działania przeciwko grupie przestępczej „Chimprom”. W szczególności zamknięto sieć sklepów U420 i od kwietnia żaden z tych lokali nie wznowił działalności.

Poinformował o tym pełniący obowiązki szefa Policji Narodowej Maksym Tsutsikiridze podczas uroczystości wręczenia odznaczeń pracownikom Departamentu ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej.

Jak powiedział, ważnymi wynikami tych działań były wprowadzenie zakazu stosowania syntetycznego kannabinoidu ADB-4en-PINACA oraz ustanowienie kontroli nad grupami pochodnych narkotyków syntetycznych. Uniemożliwia to obejście kontroli państwowej jedynie poprzez zmianę wzoru chemicznego substancji.

W ramach międzynarodowej operacji z udziałem organów ścigania z Albanii i Kazachstanu, Interpolu oraz Amerykańskiej Agencji ds. Walki z Narkotykami (DEA) zlikwidowano komórki rekrutacyjne ugrupowania „Chimprom”, uniemożliwiono działanie call center oraz wykryto jego komórki na Ukrainie i za granicą.

Ponadto podczas operacji specjalnej „Espanyol” organy ścigania zablokowały kanały dostaw narkotyków z Hiszpanii, Portugalii i Stanów Zjednoczonych. Postawiono zarzuty 39 osobom.

W ramach operacji „Rubikon” zlikwidowano 42 laboratoria narkotykowe i 134 magazyny gotowego produktu, a także zamknięto 56 punktów sprzedaży narkotyków. O podejrzeniu poinformowano 367 osób.

W sumie w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku do sądu skierowano akty oskarżenia dotyczące 420 członków 85 zorganizowanych grup i organizacji przestępczych. Wartość skonfiskowanego i zajętego mienia wynosi 400 mln hrywien.

O wynikach pracy oraz wręczeniu odznaczeń funkcjonariuszom poinformowano z okazji 33. rocznicy utworzenia służby ds. zwalczania przestępczości narkotykowej.

Źródło: Policja Narodowa Ukrainy.

Kierownictwo Policji Narodowej Ukrainy poinformowało o rozbiciu jednej z najpotężniejszych struktur przestępczych w kraju — ugrupowania „Chimprom”. Jednym z najbardziej dochodowych projektów ugrupowania stała się sieć sklepów „U-420”, za pośrednictwem której sprzedawano syntetyczne kannabinoidy pod postacią cukierków i żelkowych misiów.

Funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzają zakrojone na szeroką skalę przeszukania w sieci sklepów U420.

W Kijowie przeprowadzono naloty na sklepy sieci „U-420” w związku z zarzutami sprzedaży podejrzanych substancji, w szczególności nieletnim.

W środę, 4 listopada, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagrania rozmów osób zamieszanych w sprawę U420, podczas których omawiali oni możliwość fizycznej rozprawy z dziennikarzami, którzy relacjonowali działalność sieci sklepów. W szczególności mowa była o ataku z użyciem kwasu na dziennikarza Denisa Bigusa w związku z materiałem na temat sklepów z narkotykami U420.

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