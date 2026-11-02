Na oficjalnej mapie schronów w Kijowie, opublikowanej wcześniej przez Kijowską Miejską Administrację Państwową, około połowa, a może nawet więcej obiektów może być fikcyjnych.

Według niego zamiast schronu znajduje się tam piwnica, sala sportowa lub parkiet taneczny. Od 2023 roku sytuacja, jak twierdzi, nie zmieniła się zbytnio, zwłaszcza w centrum miasta, gdzie połowa piwnic zaznaczonych na mapach znajduje się już w rękach prywatnych.

„W rzeczywistości wygląda to tak, że nawet jeśli biznesmen lub przedsiębiorca narysuje choćby 10 strzałek wskazujących, gdzie należy wyjść lub dokąd iść, albo napisze w jakimś salonie fryzjerskim lub w małym sklepiku, że właśnie tam znajduje się schron, nikt nie gwarantuje, że schron właśnie tam będzie otwarty i że dana osoba będzie mogła się tam dostać” – stwierdza Popenko.

Poruszył również temat mobilnych schronów, których w Kijowie, w piątym roku wojny, jest zaledwie dwa, z czego jeden znajduje się w dzielnicy Obolonskiej. Kolejny znajduje się w dzielnicy Desniańskiej:

„No naprawdę, już dawno powinniśmy byli wyposażyć miasto w te modułowe schrony. Trzeba było to zrobić już dawno temu. Dlaczego tego nie zrobiono? Brakuje mi słów, by to wyjaśnić, ale oto bezczynność wszystkich szczebli władzy w kwestii zapewnienia tych modułowych, mobilnych schronów”.

Taką opinię

na antenie kanału „Superpozycja” przewodniczący Związku Konsumentów Usług Komunalnych Oleg Popenko.

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