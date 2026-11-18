W Polsce przygotowują się na ewentualny napływ uchodźców z Ukrainy zimą. Przyczyną mogą być przerwy w dostawach ogrzewania i energii elektrycznej spowodowane rosyjskimi atakami.

Polski rząd rozważa obecnie trzy scenariusze na zimę 2026–2027 r., kiedy to Rosja może zintensyfikować ataki na ludność cywilną na Ukrainie.

„Pierwszy zakłada brak napływu obywateli Ukrainy, drugi – napływ osób, które zostaną przyjęte przez ich rodziny już mieszkające w Polsce. Trzeci scenariusz to masowy napływ obywateli Ukrainy” – poinformowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak podaje gazeta, w najgorszym scenariuszu do Polski może przybyć nawet 2,5 miliona uchodźców z Ukrainy.

Pod koniec września odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z wojewodami, strażą graniczną oraz przedstawicielami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Straż graniczna poinformowała, że na bieżąco monitoruje sytuację na granicy.

„Służba Graniczna raz w tygodniu przesyła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji raporty dotyczące sytuacji na granicy, a także profile osób, które ją przekraczają, na przykład czy wśród nich są kobiety z dziećmi” – poinformowano w urzędzie.

Ministerstwo zapewnia, że ma przygotowane rozwiązania na wypadek ewentualnego „trzeciego scenariusza”, który zdaniem rządu „jest obecnie najmniej prawdopodobny”.

Źródło: Rzeczpospolita.

Ukraińscy uchodźcy wnieśli wkład w PKB Polski w wysokości 24 mld dolarów.

Przypomnijmy, że Ukrainiec po śmiertelnym ataku w Polsce trafił do szpitala psychiatrycznego.

Prezydent Wołodymyr Zełenski potępił atak obywatela Ukrainy na opactwo sióstr benedyktynek w polskim mieście Jarosław, w wyniku którego zginął ksiądz, a cztery inne osoby odniosły obrażenia.

Czytaj nas na