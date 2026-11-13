Zmarł Bohater Ukrainy i inicjator odrodzenia Akademii Kijowsko-Mohylańskiej Wiaczesław Bruchowiecki

W czwartek, 12 listopada, w 80. roku życia zmarł Bohater Ukrainy, wybitny literaturoznawca, pedagog i działacz społeczny Wiaczesław Bruchowiecki. Miał 79 lat. O śmierci jednego z założycieli Ruchu Ludowego Ukrainy oraz inicjatora odrodzenia Akademii Kijowsko-Mogiliańskiej dowiedziano się w piątek, 13 listopada.

„12 listopada przestało bić serce Bohatera Ukrainy, wybitnego literaturoznawcy, pedagoga, dziennikarza, działacza społecznego, jednego z założycieli Ruchu Ludowego Ukrainy, inicjatora odrodzenia Akademii Kijowsko-Mogiliańskiej, jej pierwszego i honorowego rektora Wiaczesława Stepanowicza Bruchowieckiego (1947–2026)» – czytamy w komunikacie.

Na uniwersytecie podkreślono, że Wiaczesław Brzuhowecki poświęcił swoje życie budowaniu niepodległej Ukrainy. W 1991 roku zainicjował odrodzenie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, która z czasem stała się jednym z symboli ukraińskiej niepodległości i nowego systemu szkolnictwa wyższego.

Odnowiona uczelnia połączyła historyczne tradycje z nowoczesnymi zachodnimi podejściami edukacyjnymi. Akademia stała się innowacyjnym uniwersytetem ukraińskojęzycznym z własną kulturą akademicką, opartą na wolności, wzajemnym szacunku i wspólnych wartościach.

„To właśnie tutaj w 1996 roku uruchomiono pierwsze studia magisterskie, a w 2008 roku utworzono Szkołę Doktorską z pierwszymi ustrukturyzowanymi programami kształcenia doktorów filozofii. Ugruntowało się tu prawdziwe samorządowanie studenckie, szczególna wewnętrzna kultura wzajemnego zaufania i szacunku, atmosfera kreatywności i wolności oraz nacisk na krytyczne myślenie” – zaznaczono w komunikacie.

Społeczność Akademii Mogilaja podkreśliła również, że wartości leżące u podstaw Akademii znalazły odzwierciedlenie w działalności społecznej jej przedstawicieli. W szczególności społeczność uniwersytecka aktywnie angażowała się w Pomarańczową Rewolucję w latach 2004–2005 oraz Rewolucję Godności w latach 2013–2014.

Ponadto przedstawiciele Akademii brali udział w obronie autonomii uniwersyteckiej w ramach odpowiedniego konsorcjum, które działało w latach 2005–2010.

Jednym z najważniejszych osiągnięć Wiaczesława Brzuhoweckiego było wychowanie pokolenia absolwentów Akademii, gotowych wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość kraju. Dzisiaj absolwenci i przedstawiciele społeczności uniwersyteckiej pracują w różnych dziedzinach, a także bronią Ukrainy na froncie.

„Strata Wiaczesława Brzuhoveckiego jest nieodwracalna dla społeczności Mogili i całej Ukrainy. Jednak dzieło jego życia trwa. Trwa w odrodzonym przez niego uniwersytecie, w ludziach, których zjednoczył i zainspirował, w wartościach, których bronił, a także w przyszłości, na rzecz której pracował. Chwała pamięci Wielkiego Człowieka – Wiaczesława Stepanowicza Bryuchoweckiego. Szczere wyrazy współczucia dla rodziny, bliskich, przyjaciół, współpracowników i całej społeczności Akademii Mogilskiej” – czytamy w komunikacie.

Informację tę opublikowano na stronie Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” na Facebooku.

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