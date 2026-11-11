Ukraiński boks poniósł nieodwracalną stratę — odszedł z tego świata Oleksandr Ismatow. Były medalista mistrzostw świata juniorów stanął również w obronie Ojczyzny i służył w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy. Sportowiec miał 40 lat.

Przyczyny i okoliczności śmierci Aleksandra Ismatowa nie zostały na razie ujawnione.

Aleksander Ismatow urodził się w Charkowie. W młodym wieku zdobył nagrodę na mistrzostwach świata kadetów w Baku, gdzie startował w kategorii wagowej do 45 kilogramów.

Później sportowiec reprezentował charkowski klub bokserski „Lokomotyw” i uzyskał tytuł mistrza sportu Ukrainy.

Do najważniejszych osiągnięć Ismatowa należą dwa medale z mistrzostw świata juniorów, które stanowiły istotną część jego kariery sportowej.

Po zakończeniu aktywnej kariery sportowej bokser poświęcił się obronie kraju i wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. Połączył swoją sportową przeszłość ze służbą wojskową, stając w obronie ojczyzny.

W Ukraińskiej Federacji Bokserskiej podkreślono, że śmierć sportowca stała się ciężką stratą dla całej społeczności bokserskiej.

„Śmierć Oleksandra stała się wielką stratą dla społeczności bokserskiej i wszystkich, którzy znali go osobiście. W pamięci bliskich i środowiska sportowego pozostanie nie tylko utalentowanym bokserem, ale także obrońcą Ukrainy” – dodano w Federacji Bokserskiej Ukrainy.

O śmierci boksera poinformowała Federacja Bokserska Ukrainy na swoim kanale w Telegramie.

Przypomnijmy, że Oleg Biełorus zmarł 6 listopada 2026 roku w wieku 88 lat. Był posłem do parlamentu Ukrainy czterech kadencji, akademikiem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz pierwszym nadzwyczajnym i pełnomocnym ambasadorem Ukrainy w Stanach Zjednoczonych.

10 listopada zmarł ukraiński projektant Siergiej Byzow, jeden z założycieli Ukrainian Fashion Week. Miał 57 lat.

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