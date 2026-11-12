Zmarł wybitny lwowski pediatra Jarema Woznica, który pracował w Centrum Medycyny Dziecięcej przez prawie 30 lat

Odszedł z tego świata Jarema Voznytsia — zasłużony lekarz Ukrainy, znany pediatra, naukowiec i pionier, który wniósł znaczący wkład w rozwój pediatrii we Lwowie. Był jednym z założycieli Zachodnio-Ukraińskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego dla Dzieci i prawie 30 lat poświęcił pracy w tym szpitalu.

Jarem Woznica należał do wybitnych postaci lwowskiej pediatrii. Początkowo pracował jako lekarz pediatra w „Okhmatdyt”, a następnie został współzałożycielem Zachodnio-Ukraińskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego dla Dzieci, które obecnie stanowi jednostkę strukturalną Centrum Medycyny Dziecięcej.

Woznica był założycielem i pierwszym kierownikiem oddziału pediatrycznego szpitala. W tej placówce medycznej pracował od 1990 do 2019 roku.

Przez lata pracy Jarema Voznytsia stworzył własną szkołę kliniczną i wychował niejedno pokolenie lekarzy. Wprowadzał nowatorskie podejścia do leczenia oraz rozwijał badania w dziedzinach mukowiscydozy, celiakii, immunologii klinicznej, szczepień oraz anoreksji nerwowej.

Lekarz ten realizował się również jako naukowiec. Był kandydatem nauk medycznych, autorem i współautorem licznych publikacji naukowych. Jego badania i dorobek zawodowy stały się ważną częścią doświadczenia wielu lekarzy.

W Centrum Medycyny Dziecięcej podkreślono, że za osiągnięciami zawodowymi stał człowiek, którego koledzy będą pamiętać za bystry umysł, rozległą erudycję i subtelne poczucie humoru.

Jarem Woznica potrafił wesprzeć, udzielić rady i znaleźć odpowiednie słowa nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Zespół Centrum Medycyny Dziecięcej złożył szczere kondolencje rodzinie, bliskim zmarłego oraz całej społeczności medycznej.

Pożegnanie wybitnego lekarza odbędzie się we Lwowie:

Czuwanie – 12 listopada o godz. 19:00.

Ceremonia pogrzebowa – 13 listopada o godz. 11:00.

Ceremonia odbędzie się w kaplicy Narodzenia Jana Chrzciciela pod adresem: ul. Pekarska 52.

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