Ponad 3 tys. weteranów z wadami wzroku otrzyma pomoc w wysokości do 95 tys. hrywien

Ponad 3 tysiące ukraińskich weteranów i weteranek, którzy całkowicie lub częściowo stracili wzrok podczas obrony Ukrainy, otrzymają celowe wsparcie finansowe – do 95 tys. hrywien.

Środki te są przeznaczone na zakup sprzętu AGD oraz specjalistycznych urządzeń, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Wypłata będzie miała charakter jednorazowy.

Środki będą wypłacane do 1 listopada 2027 r., a należy je wykorzystać do 1 grudnia 2027 r.

Program jest realizowany wspólnie z Ukraińskim Towarzystwem Czerwonego Krzyża. Według Siergieja Koreckiego rząd wraz z partnerami poszukuje również dodatkowego finansowania w celu rozszerzenia wsparcia dla weteranów.

Źródło: Serhij Korecki

Marchenko oświadczył, że do końca roku nie przewiduje się opóźnień w wypłatach dla wojskowych.

W Ukrzaliznytsi wyjaśniono wypłaty dla kierownictwa w kontekście redukcji kosztów osobowych.

Dotacje na sezon grzewczy 2026–2027: komu Fundusz Emerytalny Ukrainy (PFU) przekaże świadczenia automatycznie.

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