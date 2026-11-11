Za generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Siergieja Dukę, oskarżonego w sprawie „Kartagina”, wpłacono kaucję w wysokości 44 mln hrywien; w zbiórce funduszy wzięło udział 1113 osób. Lwowski adwokat Oleg Mycik zwrócił uwagę na prawne aspekty takiej procedury oraz możliwe konsekwencje dla osób, które przekazały pieniądze.

Według adwokata we Lwowie obowiązuje praktyka, zgodnie z którą każdy poręczyciel musi osobiście stawić się w areszcie śledczym. Tam upoważniona osoba wyjaśnia mu skutki prawne wpłacenia kaucji.

„Upoważniony urzędnik wyjaśnia mu skutki prawne takiej decyzji: dla kogo dokładnie wpłaca środki, jakie obowiązki na siebie przyjmuje oraz co może się stać z jego pieniędzmi, jeśli osoba, za którą wpłacono kaucję, naruszy nałożone na nią obowiązki” – podkreślił adwokat.

Mycik dodał, że nawet gdy kaucję wpłacają dwie lub trzy osoby, każda z nich musi czasami osobiście stawić się w areszcie śledczym. „Czasami nawet wtedy, gdy kaucję wpłacają dwie lub trzy osoby, konieczne jest, aby każda z nich osobiście stawiła się w areszcie śledczym, przedstawiła pokwitowanie przelewu środków oraz potwierdziła, że wyjaśniono jej prawa, obowiązki i skutki prawne ich niewykonania. Oznacza to, że nie wystarczy po prostu przelać pieniądze na konto sądu” – powiedział.

„A teraz wyobraźmy sobie, że taką praktykę zastosujemy wobec 1113 poręczycieli w sprawie generała Duki. Każdego trzeba zidentyfikować, każdemu wyjaśnić przewidziane prawem konsekwencje, a każdy musi świadomie potwierdzić swoją decyzję o wystąpieniu w roli poręczyciela. Ile czasu to zajmie?” – podkreślił adwokat.

Oleg Mycik podsumował, że kaucja nie jest darowizną na cele charytatywne ani wpłatą na wspólną zbiórkę, lecz instrumentem procesowym, który wiąże się z konkretnymi zobowiązaniami prawnymi i konsekwencjami finansowymi. W związku z tym adwokat zadał pytanie, dlaczego procedura wyjaśniania skutków prawnych poręczycielom w różnych instytucjach może się w rzeczywistości tak bardzo różnić.

Wcześniej detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generała Siergieja Dukę.

W Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy rozpoczęto zbiórkę środków na kaucję dla generała Duki.

Jednocześnie za byłego generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Dukę nadal nie wpłacono pełnej kwoty kaucji.

Czytaj nas na