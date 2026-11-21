Petro Poroszenko, poseł do Sejmu i lider partii „Europejska Solidarność”, przypuszcza, że Sąd Najwyższy może ograniczyć obecność przedstawicieli zagranicznych ambasad podczas rozpatrywania jego pozwu o uchylenie sankcji. Rozprawa, podczas której ma zostać rozpatrzona ta sprawa, zaplanowana jest na wtorek.

Według Poroszenki sąd może uzasadnić zakaz wstępu dyplomatów rzekomą obecnością w aktach sprawy informacji oznaczonych klauzulą „do użytku służbowego”. Pozew dotyczy sankcji nałożonych na niego na początku 2025 roku.

„Właśnie stało się wiadome, że 24 listopada władze chcą uniemożliwić Wielkiej Izbie Sądu Najwyższego przeprowadzenie zgodnego z prawem rozpatrzenia mojego pozwu o uchylenie bezprawnych, antykonstytucyjnych, pozasądowych i motywowanych politycznie sankcji nałożonych na mnie jako przywódcę opozycji i piątego prezydenta Ukrainy. W jaki sposób? Powołując się na to, że w sprawie rzekomo znajdują się informacje oznaczone klauzulą DSK – do użytku służbowego. Mówiąc, że z tego powodu sprawy nie można rozpatrywać w obecności licznych przedstawicieli ambasad. A proces ten wzbudził niezwykle duże zainteresowanie zarówno światowych mediów, jak i dyplomatów” – powiedział Poroszenko w przemówieniu wideo wygłoszonym z Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa w Halifaxie (Kanada), opublikowanym na Facebooku.

Jednocześnie zaznaczył, że sprawa dotycząca sankcji wobec niego toczy się już od prawie dwóch lat, a w sprawie ingerencji w działalność Sądu Najwyższego zapadło już orzeczenie Wyższego Sądu Antykorupcyjnego. „Nie można z jednej strony wywierać presji na opozycję, naruszać prawa człowieka, ingerować w działalność Sądu Najwyższego, a drugą – opowiadać, że wyznajemy fundamentalne zasady: praworządność, niezależność sędziów, ochronę praw człowieka i mediów” – podkreślił polityk.

Poroszenko wezwał do „w końcu rozpatrzenia tej sprawy – zgodnie z prawem i jak najszybciej”.

Jak informowaliśmy, 13 lutego 2025 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret w sprawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNO) z dnia 12 lutego „O zastosowaniu indywidualnych specjalnych środków ekonomicznych i innych środków ograniczających (sankcji)”. Zgodnie z załącznikiem do dokumentu sankcje nałożono na pięć osób fizycznych: Poroszenki, biznesmena Igora Kolomojskiego, byłego właściciela banku „Finanse i Kredyt” Konstantina Żewago, byłego współwłaściciela PrivatBanku Giennadija Bogoliubowa oraz byłego posła Wiktora Medvedczuka.

Poroszenko zaskarżył sankcje do Sądu Najwyższego. 17 kwietnia sąd rozpoczął rozpatrywanie pozwu w obecności posłów do parlamentu Ukrainy, a także dyplomatów z misji Unii Europejskiej oraz przedstawicieli ambasad Niemiec, Polski, Austrii, Szwecji, Litwy i Danii. Przedstawiciele Poroszenki podkreślają, że sankcje zostały nałożone bezprawnie na obywatela Ukrainy przebywającego w kraju, podczas gdy za „terrorystę” uznaje go jedynie Rosja. W związku z tym zgodnie z prawem nie ma żadnych podstaw do nałożenia sankcji.

W lipcu 2026 roku Kasacyjny Sąd Administracyjny przy Sądzie Najwyższym (KSA SN) oddalił powództwo Poroszenki o uchylenie sankcji nałożonych decyzją Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Orzeczenie zostało wydane z odrębnymi opiniami dwóch sędziów z pięcioosobowego składu orzekającego, który rozpatrywał tę sprawę. Poroszenko i jego adwokaci zaskarżyli to orzeczenie do Wielkiej Izby Sądu Najwyższego.

Ponadto 2 września podczas posiedzenia Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej ds. badania ewentualnych bezprawnych działań urzędników organów władzy państwowej, innych organów państwowych oraz podmiotów gospodarczych sektora państwowego, które mogłyby zaszkodzić bezpieczeństwu gospodarczemu Ukrainy, ujawniono, że była zastępczyni szefa Biura Prezydenta Iryna Mudra wywierała presję na sędziów Administracyjnego Sądu Kasacyjnego Sądu Najwyższego za pośrednictwem przewodniczącego tego sądu Igora Daszutina w sprawie sankcji wobec Poroszenki. Adwokaci polityka zwrócili się do Najwyższej Rady Wymiaru Sprawiedliwości (NRWS), Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz Biura Prokuratora Generalnego z oświadczeniami dotyczącymi wywierania nacisku.

Sąd Najwyższy ogłosi decyzję w sprawie sankcji wobec Poroszenki 10 lipca.

Poroszenko wezwał do nieopóźniania reform na drodze do przystąpienia do UE.

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