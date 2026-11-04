Poroszenko wezwał do niezwlekania z reformami na drodze do przystąpienia do UE

Petro Poroszenko, poseł do parlamentu Ukrainy i lider partii „Europejska Solidarność”, oświadczył, że reformy w zakresie praworządności oraz inne kluczowe zmiany nie mogą być odkładane do czasu zakończenia wojny. Jego zdaniem po opublikowaniu corocznego sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w UE za rok 2026 kraj ten musi przyspieszyć realizację zobowiązań związanych z integracją europejską.

„Dla Ukrainy sprawozdanie to stanowi swego rodzaju kartę ocen w zakresie integracji europejskiej. Jest to ocena naszych postępów nie na podstawie obietnic politycznych, ale konkretnych działań, wypełnionych zobowiązań i osiągniętych wyników” – napisał Poroszenko na Facebooku.

Według niego, pomimo postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej w warunkach wojny na pełną skalę, szereg problemów w zakresie praworządności i demokracji pozostaje nierozwiązanych.

Wśród priorytetowych zadań Poroszenko wymienił zapewnienie niezależności Trybunału Konstytucyjnego, zakończenie reformy sądownictwa, reformę prokuratury i Państwowego Biura Śledczego, zachowanie niezależności instytucji antykorupcyjnych, a także ochronę praw opozycji parlamentarnej, pluralizmu politycznego i wolności mediów.

Lider „Eurosolidarności” podkreślił, że po raz pierwszy w sprawozdaniu Komisji Europejskiej uwzględniono kwestię sankcji osobistych wobec obywateli Ukrainy oraz konieczność przestrzegania postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Jego zdaniem sprawozdanie Komisji Europejskiej powinno stać się podstawą konkretnego planu działania rządu i Rady Najwyższej, zawierającego jasne terminy i wskaźniki realizacji.

„Nasz cel pozostaje niezmienny – pełnoprawne członkostwo Ukrainy w UE. Musimy podążać tą drogą nie tylko szybko, ale i godnie, zachowując wolność i demokrację, o które walczymy” – podsumował.

Poroszenko wezwał również władze do przejścia na „turbo-tryb integracji europejskiej” oraz przyspieszenia realizacji wskaźników we wszystkich rozdziałach negocjacyjnych.

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